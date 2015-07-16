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Более 100 "резиновых квартир" выявлено в Приморье
В первом полугодии 2015 года в Приморском крае выявлено 118 адресов массовой регистрации иностранных граждан. Полученная в результате мониторинга информация направлена в отделы миграционного контроля. Как сообщает деловая газета «Золотой Рог», об этом было заявлено в ходе заседания коллегии УФМС России по Приморскому краю, в котором принял участие вице-губернатор Александр Лось.
Заместитель начальника ведомства Андрей Бабкин отметил, что УФМС постоянно проводит мониторинг миграционной обстановки, в ходе которого выявляются помещения массовой регистрации иностранных граждан.
«За первый квартал этого года выявлено 57 адресов, по которым был зарегистрирован 3 641 иностранный гражданин или лицо без гражданства. Во втором – 61 адрес с проживающими по ним 2 700 иностранцами. Данная информация была направлена в отделы миграционного контроля», – сообщил он.
В департаменте по координации правоохранительной деятельности Приморского края напоминают, что оказать содействие миграционной службе в выявлении «резиновых квартир» могут сами жители.
Приморцы могут сообщить в территориальные органы ФМС о жилых помещениях, где осуществляется массовая постановка иностранных граждан на миграционный учет. А также об иностранных гражданах, проживающих по конкретным адресам в большом количестве без постановки на миграционный учет, и другом.
По словам специалистов, эти данные позволят оперативно принять меры административного реагирования и уголовной ответственности к нарушителям действующего законодательства. А в целом – усилить контроль за въездом иностранных граждан в Россию.
При наличии достоверной информации об упомянутых фактах следует сообщать в территориальные органы ФМС или по единому телефону доверия 8 (423) 244-65-25.
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Уважаемые авторы, зачем вы вводите в заблуждение честных граждан? Измените заголовок статьи на достоверный, а именно: " Столько- -то нечестных паспортистов выявлено во Владивостоке". И т. д. Придумали броский термин "резиновые квартиры". Зачем? Чтобы отвести внимание от мошенников в паспортных службах? Квартира сама по себе никого не прописывает, это даже младенцу понятно. А вот если бы вы написали, кто эти мошенники, и что они получили за свои делишки, это было бы правильно. Надеюсь, вы меня услышали. :-)