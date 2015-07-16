Более 100 "резиновых квартир" выявлено в Приморье

В первом полугодии 2015 года в Приморском крае выявлено 118 адресов массовой регистрации иностранных граждан. Полученная в результате мониторинга информация направлена в отделы миграционного контроля. Как сообщает деловая газета «Золотой Рог», об этом было заявлено в ходе заседания коллегии УФМС России по Приморскому краю, в котором принял участие вице-губернатор Александр Лось.

Заместитель начальника ведомства Андрей Бабкин отметил, что УФМС постоянно проводит мониторинг миграционной обстановки, в ходе которого выявляются помещения массовой регистрации иностранных граждан.

«За первый квартал этого года выявлено 57 адресов, по которым был зарегистрирован 3 641 иностранный гражданин или лицо без гражданства. Во втором – 61 адрес с проживающими по ним 2 700 иностранцами. Данная информация была направлена в отделы миграционного контроля», – сообщил он.

В департаменте по координации правоохранительной деятельности Приморского края напоминают, что оказать содействие миграционной службе в выявлении «резиновых квартир» могут сами жители.

Приморцы могут сообщить в территориальные органы ФМС о жилых помещениях, где осуществляется массовая постановка иностранных граждан на миграционный учет. А также об иностранных гражданах, проживающих по конкретным адресам в большом количестве без постановки на миграционный учет, и другом.

По словам специалистов, эти данные позволят оперативно принять меры административного реагирования и уголовной ответственности к нарушителям действующего законодательства. А в целом – усилить контроль за въездом иностранных граждан в Россию.

При наличии достоверной информации об упомянутых фактах следует сообщать в территориальные органы ФМС или по единому телефону доверия 8 (423) 244-65-25.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.