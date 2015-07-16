www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.79 р. 100 JPY: 57.25 р.
EUR: 73.41 р. 10 CNY: 95.78 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Происшествия
Распечатать

Более 100 "резиновых квартир" выявлено в Приморье

16 Июля 2015, 16:25 | Приморье

В первом полугодии 2015 года в Приморском крае выявлено 118 адресов массовой регистрации иностранных граждан. Полученная в результате мониторинга информация направлена в отделы миграционного контроля. Как сообщает деловая газета «Золотой Рог», об этом было заявлено в ходе заседания коллегии УФМС России по Приморскому краю, в котором принял участие вице-губернатор Александр Лось.

Заместитель начальника ведомства Андрей Бабкин отметил, что УФМС постоянно проводит мониторинг миграционной обстановки, в ходе которого выявляются помещения массовой регистрации иностранных граждан.

«За первый квартал этого года выявлено 57 адресов, по которым был зарегистрирован 3 641 иностранный гражданин или лицо без гражданства. Во втором – 61 адрес с проживающими по ним 2 700 иностранцами. Данная информация была направлена в отделы миграционного контроля», – сообщил он.

В департаменте по координации правоохранительной деятельности Приморского края напоминают, что оказать содействие миграционной службе в выявлении «резиновых квартир» могут сами жители.

Приморцы могут сообщить в территориальные органы ФМС о жилых помещениях, где осуществляется массовая постановка иностранных граждан на миграционный учет. А также об иностранных гражданах, проживающих по конкретным адресам в большом количестве без постановки на миграционный учет, и другом.

По словам специалистов, эти данные позволят оперативно принять меры административного реагирования и уголовной ответственности к нарушителям действующего законодательства. А в целом – усилить контроль за въездом иностранных граждан в Россию.

При наличии достоверной информации об упомянутых фактах следует сообщать в территориальные органы ФМС или по единому телефону доверия 8 (423) 244-65-25.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: лось  приморье  УФМС  резиновые квартиры  регистрация 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Псевдоним17:45, 16.07.2015#

    Уважаемые авторы, зачем вы вводите в заблуждение честных граждан? Измените заголовок статьи на достоверный, а именно: " Столько- -то нечестных паспортистов выявлено во Владивостоке". И т. д. Придумали броский термин "резиновые квартиры". Зачем? Чтобы отвести внимание от мошенников в паспортных службах? Квартира сама по себе никого не прописывает, это даже младенцу понятно. А вот если бы вы написали, кто эти мошенники, и что они получили за свои делишки, это было бы правильно. Надеюсь, вы меня услышали. :-)

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru