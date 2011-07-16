Уровень наркопреступности в Приморье на 78% превышает среднероссийский показатель

В Приморском крае правоохранительными органами зарегистрировано 1888 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, из них раскрыто 1357 наркопреступлений.

В приморском управлении наркоконтроля 15 июля состоялась коллегия, на которой были подведены итоги работы органов наркоконтроля Приморского края в первом полугодии 2011 года.

На коллегии было отмечено, что криминогенная обстановка в крае, в том числе в сфере незаконного оборота наркотиков, продолжает оставаться напряженной. Несмотря на сохраняющуюся динамику снижения количества зарегистрированных преступлений, уровень преступности в крае является одним из самых высоких в России. В первом полугодии 2011 года всеми правоохранительными органами края зарегистрировано 1888 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, из них раскрыто 1357 наркопреступлений. В 2010 году уровень наркопреступности в Приморье на 35% превышал среднеокружной и на 78% среднероссийский показатели.

Сегодня органы наркоконтроля раскрывают около половины всех наркопреступлений в крае. Так, на их долю приходится 92% - наркопреступлений, совершенных в организованных формах; 67% преступлений, связанных со сбытом наркотических средств, 98% - по факту организации либо содержания наркопритонов; 97% - связанных со сбытом сильнодействующих веществ, а также почти 74% всех наркотических средств, изъятых в крае в рамках оконченных уголовных дел.

Решая задачи по противодействию наркопреступности на территории Приморского края, в первом полугодии текущего года наркоконтролем края было выявлено 688 преступлений, в том числе 659 - в сфере незаконного оборота наркотиков, из которых основная часть 84,5% относятся к категории тяжких и особо тяжких.

Приоритетным направлением работы органов наркоконтроля по-прежнему остается борьба с организованной наркопреступностью: из общего числа раскрытых преступлений 181 совершено группами лиц по предварительному сговору и организованными группами. Фактически каждое четвертое раскрываемое преступление носило групповой характер. В суд направлено 21 уголовное дело в отношении организованных групп и 54 – в отношении групп лиц по предварительному сговору. Причем, речь идет не только о группах, действовавших на территории Приморского края, но и имевших межрегиональный характер. Кроме того, раскрыто пять преступлений, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем (ст. 174 УК РФ), а стоимость имущества, на которое наложен арест, составила 1 млн 974 тыс. рублей.