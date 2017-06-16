В Приморье директору детского дома выписан штраф в размере 20 тыс. рублей

Руководитель нарушил требования законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, сообщили Деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе Прокуратуры Приморского края.

Прокуратурой Кавалеровского района в ходе проверки соблюдения требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд выявлены нарушения в деятельности школы-интерната для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей п. Кавалерово.

Установлено, что в апреле 2017 года между образовательным учреждением и охранным агентством заключен контракт на техническое обслуживание пожарной сигнализации в учреждении.

При этом, в нарушение ч. 3 ст. 103 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» информация о заключении указанного контракта в установленном порядке и в предусмотренные законом сроки не направлена и не размещена на официальном сайте в сети интернет. По данному факту заместителем прокурором района в отношении контрактного управляющего школы-интерната возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 7.31 КоАП РФ, нарушение порядка ведения реестра контрактов.

По результатам его рассмотрения указанное лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 20 тыс. рублей.

Иван КРЫШАН