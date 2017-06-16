www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 58.93 р. 100 JPY: 52.73 р.
EUR: 68.66 р. 10 CNY: 87.08 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Происшествия
Распечатать

В Приморье директору детского дома выписан штраф в размере 20 тыс. рублей

16 Июня 2017, 12:42 | Приморье

Руководитель нарушил требования законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, сообщили Деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе Прокуратуры Приморского края.

Прокуратурой Кавалеровского района в ходе проверки соблюдения требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд выявлены нарушения в деятельности школы-интерната для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей п. Кавалерово.

Установлено, что в апреле 2017 года между образовательным учреждением и охранным агентством заключен контракт на техническое обслуживание пожарной сигнализации в учреждении.

При этом, в нарушение ч. 3 ст. 103 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» информация о заключении указанного контракта в установленном порядке и в предусмотренные законом сроки не направлена и не размещена на официальном сайте в сети интернет. По данному факту заместителем прокурором района в отношении контрактного управляющего школы-интерната возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 7.31 КоАП РФ, нарушение порядка ведения реестра контрактов.

По результатам его рассмотрения указанное лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 20 тыс. рублей.

Иван КРЫШАН

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: штраф  детдом 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru