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Во Владивостоке перед судом предстанет руководитель "Примавтодор"
Его обвиняют в получении взятки в размере 2 млн рублей, сообщили Деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе Прокуратуры Приморского края.
Прокурором края утверждено обвинительное заключение в отношении генерального директора АО «Приморское автодорожное ремонтное предприятие», который обвиняется в получении взятки в виде денег ч. 6 ст. 290 УК РФ. Кроме этого, ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ, хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере. Обвинение в соучастии по данному эпизоду преступления также предъявлено его бывшим шести подчиненным работникам.
По версии следствия, являясь генеральным директором Акционерного общества «Приморское автодорожное ремонтное предприятие», фигурант в декабре 2015 г. получил взятку в виде денег в сумме 2 млн рублей (являющиеся частью от заранее оговоренной суммы взятки в 17 млн рублей) за совершение в пользу юридического лица - ООО «Бурстрой ДВ», действий по заключению договора, предусматривающего приобретение у АО «Примавтодор» грунта скального в твердом теле на общую сумму более 133 млн руб.
Кроме этого, он же в период времени с февраля по декабрь 2015 г., действуя из корыстных побуждений группой лиц по предварительному сговору и при содействии работников АО "Примавтодор", похитили с карьера, находившегося в ведении филиалов АО «Примавтодор», вверенные им инертные материалы, в том числе - смеси, щебень, грунт.
В результате преступных действий предприятию причинен материальный ущерб на общую сумму более 45 млн рублей.
В ходе предварительного следствия в обеспечительных целях наложен арест на денежные средства и имущество обвиняемых (2 нежилых помещения, два земельных участка, доля в праве собственности на квартиру, 4 автомашины).
После вручения копий обвинительного заключения обвиняемым уголовное дело будет направлено для рассмотрения по существу в Советский районный суд города Владивостока.
Иван КРЫШАН.
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