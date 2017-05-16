Во Владивостоке перед судом предстанет руководитель "Примавтодор"

Его обвиняют в получении взятки в размере 2 млн рублей, сообщили Деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе Прокуратуры Приморского края.

Прокурором края утверждено обвинительное заключение в отношении генерального директора АО «Приморское автодорожное ремонтное предприятие», который обвиняется в получении взятки в виде денег ч. 6 ст. 290 УК РФ. Кроме этого, ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ, хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере. Обвинение в соучастии по данному эпизоду преступления также предъявлено его бывшим шести подчиненным работникам.

По версии следствия, являясь генеральным директором Акционерного общества «Приморское автодорожное ремонтное предприятие», фигурант в декабре 2015 г. получил взятку в виде денег в сумме 2 млн рублей (являющиеся частью от заранее оговоренной суммы взятки в 17 млн рублей) за совершение в пользу юридического лица - ООО «Бурстрой ДВ», действий по заключению договора, предусматривающего приобретение у АО «Примавтодор» грунта скального в твердом теле на общую сумму более 133 млн руб.

Кроме этого, он же в период времени с февраля по декабрь 2015 г., действуя из корыстных побуждений группой лиц по предварительному сговору и при содействии работников АО "Примавтодор", похитили с карьера, находившегося в ведении филиалов АО «Примавтодор», вверенные им инертные материалы, в том числе - смеси, щебень, грунт.

В результате преступных действий предприятию причинен материальный ущерб на общую сумму более 45 млн рублей.

В ходе предварительного следствия в обеспечительных целях наложен арест на денежные средства и имущество обвиняемых (2 нежилых помещения, два земельных участка, доля в праве собственности на квартиру, 4 автомашины).

После вручения копий обвинительного заключения обвиняемым уголовное дело будет направлено для рассмотрения по существу в Советский районный суд города Владивостока.

Иван КРЫШАН.