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Владивостокский суд признал Антона Лубченко виновным
Экс-дирижеру дали 2 году условно и 3 года на исправление, сообщили Деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе Прокуратуры Приморского края.
Первомайский районный суд города Владивостока вынес приговор бывшему руководителю краевого государственного автономного учреждения культуры «Приморский театр оперы и балета», который осужден за совершение нескольких преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 285 УК РФ, злоупотребление должностными полномочиями.
Преступления совершены в период с декабря 2014 года по апрель 2015 года, когда фигурант являлся руководителем учреждения.
Действуя умышленно, из корыстных побуждений и личной заинтересованности, вопреки интересам службы и возглавляемого им учреждения, он заключал фиктивные контракты, в том числе на оказание услуги по поставке светового оборудования. Кроме этого, на средства учреждения культуры под видом командировочных расходов он приобретал авиабилеты «бизнес-класса» для осуществления поездок в личных целях.
В результате таких действий фигуранта бюджету края причинен ущерб в размере порядка 2,5 млн рублей.
Расследование уголовного дела осуществлялось следователями следственного отдела Управления ФСБ России по Приморскому краю.
Признав подсудимого виновным в совершении указанных преступлений, суд назначил ему за содеянное 2 года лишения свободы условно, с испытательным сроком на 3 года.
Причиненный ущерб возмещен фигурантом в полном объеме в добровольном порядке.
Иван КРЫШАН.
Фото Primgazeta.Ru.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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