В Приморье героин продают из кабины грузовика с хлебом

В Приморском крае задержан водитель–экспедитор, поставлявший хлебобулочные изделия и наркотические средства.

Свыше 5 граммов героина изъято сотрудниками Уссурийского межрайонного отдела Управления ФСКН России по Приморскому краю у жителя села Корсаковка.

Данный гражданин, кстати, ранее уже имевший судимость за незаконное хранение наркотических средств (1 год условно), работал водителем-экспедитором на автомашине, доставлявшей в торговые точки Уссурийска хлеб и хлебобулочные изделия. Видимо, условная судимость не стала для него серьезным предупреждением. В этот раз в поле зрения органов наркоконтроля он попал по подозрению в сбыте наркотических средств. Сотрудникам наркоконтроля удалось задокументировать факт покушения на сбыт героина прямо из кабины грузовика с хлебом. Впоследствии, в ходе личного досмотра водителя-экспедитора у него в носке было обнаружено сразу 7 полимерных пакетиков с героином. В настоящее время по факту покушения на сбыт наркотиков возбуждено уголовное дело. В отношении задержанного применена мера пресечения – арест, сообщила ZRPRESS.Ru Наталья Федулова, группа информации и общественных связей УФСКН РФ по Приморскому краю.

ZRPRESS.Ru, Владивосток.