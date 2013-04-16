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В Приморье героин продают из кабины грузовика с хлебом

16 Апреля 2013, 13:27 | Приморье

В Приморском крае задержан водитель–экспедитор,  поставлявший  хлебобулочные изделия и наркотические средства.

Свыше 5 граммов героина изъято сотрудниками Уссурийского межрайонного отдела Управления ФСКН России по Приморскому краю у жителя села Корсаковка.

Данный гражданин, кстати, ранее уже имевший судимость за незаконное хранение наркотических средств (1 год условно), работал водителем-экспедитором на  автомашине, доставлявшей в торговые точки Уссурийска хлеб и хлебобулочные изделия. Видимо, условная судимость не стала  для него серьезным предупреждением. В этот раз  в поле зрения органов наркоконтроля он попал по подозрению  в сбыте наркотических средств. Сотрудникам наркоконтроля удалось задокументировать факт покушения на сбыт героина прямо из кабины грузовика с хлебом. Впоследствии, в  ходе личного досмотра водителя-экспедитора у него в носке  было обнаружено сразу 7 полимерных пакетиков с героином. В настоящее время по факту покушения на сбыт наркотиков возбуждено уголовное дело. В отношении  задержанного применена  мера  пресечения – арест, сообщила ZRPRESS.Ru Наталья Федулова, группа информации и общественных связей УФСКН РФ по Приморскому краю.

ZRPRESS.Ru, Владивосток.

Автор: Группа информации и общественных связей УФСКН России по Приморскому краю
Теги: наркотики 



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Комментарии

  • Псевдоним14:13, 16.04.2013#

    Булка с маком и батон с героином, полный набор :-)

  • Псевдоним14:14, 16.04.2013#

    Только расстрел спасет.

  • jonny14:51, 16.04.2013#

    За торговлю наркотой однозначно расстрел!По другому эту заразу не вывести. И если у нас его до сих пор не ввели -значит наверху кто-то однозначно замазан на этих деньгах.

  • Георгий 25 лет15:23, 16.04.2013#

    да за геру и дезоморфин надо стрелять! комаров. а вот дудочку надо легализовать=)

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