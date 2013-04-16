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Главу Надеждинского муниципального района Приморья поместили под домашний арест
Как сообщалось ранее, следственными органам Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю по материалам предоставленным УФСБ по Приморскому краю возбуждено уголовное дело в отношении главы Надеждинского муниципального района. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).
По версии следствия, в период времени с июня 2010 по декабрь 2011 года подозреваемый незаконно, своим волевым решением, перевел земли сельскохозяйственного назначения в другую категорию, а именно в земли промышленного назначения, после чего передал их в аренду юридическому лицу. В результате незаконных действий подозреваемого на данных участках был причинен непоправимый вред почвам, как объекту охраны окружающей среды на сумму свыше почти 10 млн. рублей.
12 апреля 2013 года по ходатайству следователя федеральный суд по Ленинскому району города Владивостока избрал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде домашнего ареста, сообщила ZRPRESS.RU старший помощник руководителя управления по взаимодействию со СМИ Аврора Римская.
Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Так, проведен обыск в здании администрации Надеждинского района и осмотр по месту жительства подозреваемого, допрашиваются свидетели.
Уголовное дело находится в производстве следователей второго отдела по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) СУ СКР по Приморскому краю.
В связи со сложившейся ситуацией Жанна АРКАДЬЕВА, заместитель главы Надеждинского муниципального района выступила с комментарием:
«Поднятый ажиотаж вокруг обвинения главы Надеждинского муниципального района Григория Ведерникова является неоправданным и преждевременным, он негативно сказывается на ситуации в районе, вносит сумятицу в работу органов местного самоуправления. Удивляет скорость, с которой распространяется
эта информация.
Вина Григория Ивановича Ведерникова, Главы Надеждинского муниципального района, не доказана. Если мы живем в правовом государстве, где соблюдается презумпция невиновности, то, следовательно, он невиновен.
До тех пор, пока вина не доказана в суде, официальная оценка деятельности Григория Ведерникова и работы районной администрации под его руководством - это 1-е место по качеству управления бюджетным процессом и 2-е место по эффективности деятельности органов местного самоуправления среди муниципальных районов Приморского края».
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