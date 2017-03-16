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Жителей Приморья осудили за сбыт суррогатного алкоголя

16 Марта 2017, 14:20 | Приморье

В ходе расследования у фигурантов изъяли более 100 литров спиртосодержащей жидкости, сообщили Деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе Прокуратуры Приморского края.

Лесозаводским районным судом вынесен приговор двум местным жителям, которые признаны виновными и осуждены за совершение преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ, хранение в целях сбыта, сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Как установлено в судебном заседании, в 2016 году фигуранты хранили с целью сбыта и реализовывали по месту своего проживания в качестве алкогольной продукции спиртосодержащую жидкость, произведенную кустарным способом.

При этом продаваемый ими товар не отвечал требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Признав подсудимых виновными в совершении указанных преступлений, суд назначил им за содеянное наказание в виде 2 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года.

Изъятую по делу спиртосодержащую жидкость суд постановил уничтожить.

Приговор в законную силу не вступил.

Иван КРЫШАН.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

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Теги: прокуратура  алкоголь 



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Комментарии

  • Псевдоним21:21, 16.03.2017#

    я лучше у них куплю самогон чем у нашего воровского государства , бандиты рулят у власти .

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