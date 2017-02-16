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Пожарные развеяли слухи о сгоревшем в Приморье кинотеатре

16 Февраля 2017, 16:40 | Приморье

Информация с видео о возгорании кинотеатра «Аврора», которое расположено в г. Спасск-Дальний, появилась днем в лентах некоторых СМИ Приморского края, но как уточнили в пресс-службе МЧС по Приморскому краю, горел не кинотеатр, а крыльцо соседней компании, которое расположено рядом.

Сообщение о пожаре поступило в 12.34 и через две минуты спасатели приступили к его ликвидации. В 12.40 возгорание было локализовано, а еще через полчаса полностью ликвидировано. Общая площадь возгорания составила 10 кв. м. Противостояли огню 12 человек личного состава и 4 единицы техники.

Пострадавших и погибших нет. Причины возгорания устанавливаются.

Иван КРЫШАН.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: кинотеатр  МЧС  пожар 



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