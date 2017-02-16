Пожарные развеяли слухи о сгоревшем в Приморье кинотеатре

Информация с видео о возгорании кинотеатра «Аврора», которое расположено в г. Спасск-Дальний, появилась днем в лентах некоторых СМИ Приморского края, но как уточнили в пресс-службе МЧС по Приморскому краю, горел не кинотеатр, а крыльцо соседней компании, которое расположено рядом.

Сообщение о пожаре поступило в 12.34 и через две минуты спасатели приступили к его ликвидации. В 12.40 возгорание было локализовано, а еще через полчаса полностью ликвидировано. Общая площадь возгорания составила 10 кв. м. Противостояли огню 12 человек личного состава и 4 единицы техники.

Пострадавших и погибших нет. Причины возгорания устанавливаются.

Иван КРЫШАН.