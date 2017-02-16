Актуальные темы
Finam
Новости finance.comon.ru
LentaInformNews
Пожарные развеяли слухи о сгоревшем в Приморье кинотеатре
16 Февраля 2017, 16:40 | Приморье
Информация с видео о возгорании кинотеатра «Аврора», которое расположено в г. Спасск-Дальний, появилась днем в лентах некоторых СМИ Приморского края, но как уточнили в пресс-службе МЧС по Приморскому краю, горел не кинотеатр, а крыльцо соседней компании, которое расположено рядом.
Сообщение о пожаре поступило в 12.34 и через две минуты спасатели приступили к его ликвидации. В 12.40 возгорание было локализовано, а еще через полчаса полностью ликвидировано. Общая площадь возгорания составила 10 кв. м. Противостояли огню 12 человек личного состава и 4 единицы техники.
Пострадавших и погибших нет. Причины возгорания устанавливаются.
Иван КРЫШАН.
Автор:
Новости тематики
- Пожарные развеяли слухи о сгоревшем в Приморье кинотеатре
- Во Владивостоке возбудили уголовное дело по факту убийства бизнесмена
- В Приморье перед судом предстанет 29-летний мужчина за заказ сильного протеина
- Очередное заседание суда по делу охранников Пушкарева стало посмешищем
- Во Владивостоке возбудили уголовное дело на организатора наркопритона
- В Приморье иностранец попытался дать взятку полицейскому
- Во Владивостоке пожарные проведут разведку на горевшем судне "Еруслан"
- В Приморском крае инспекторы ДПС изъяли у водителя синтетические наркотики
- Во Владивостоке у пассажира автомобиля изъяли 4 кг наркотиков
- Во Владивостоке в общежитии произошел пожар
Новости раздела
- Пожарные развеяли слухи о сгоревшем в Приморье кинотеатре
- Во Владивостоке возбудили уголовное дело по факту убийства бизнесмена
- В Приморье перед судом предстанет 29-летний мужчина за заказ сильного протеина
- Кости как минимум двух тигров и другие дериваты изъяты у гражданина КНР в Приморье
- В Приморье в машине иностранца обнаружили кости амурских тигров
- Очередное заседание суда по делу охранников Пушкарева стало посмешищем
- Во Владивостоке возбудили уголовное дело на организатора наркопритона
- Во Владивостоке незаконно вырубили 60 деревьев
- Авиакомпании имеют право не пускать беременных на борт самолетов
- В Приморье на бывшего мэра завели еще одно уголовное дело
Loading...
Loading...
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Пушкарёв жестко прошелся по рублю
- Владельцы компаний в Приморье массово избавляются от бизнеса
- Рынок недвижимости в Приморье фактически рухнул
- Владивосток сравнили со старой дачей
- В одной из крупнейших рыбодобывающих компаний Приморья происходят странные вещи
- Одну из крупнейших компаний Приморья возглавит "варяг"
- Известная страховая компания уходит с рынка ОСАГО
- "Единой России" не хватило легитимности
- Жителям Владивостока стала доступна "Кнопка жизни"
- Курс рубля внезапно устремился вниз
Loading...