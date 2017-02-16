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Во Владивостоке возбудили уголовное дело по факту убийства бизнесмена
Тело директора автосервиса было обнаружено в помещении организации, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".
В начале недели в здании автосервиса «Островок», расположенного на ул. Борисенко во Владивостоке обнаружено тело директора указанного учреждения с признаками насильственной смерти. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ, убийство.
По версии следствия смерть мужчины наступила от огнестрельного ранения в голову. Тело потерпевшего обнаружено на кровати в служебном кабинете.
По уголовному делу назначены судебные экспертизы, допрашиваются свидетели, принимаются меры к установлению и задержанию лица, совершившего преступление.
Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками полиции.
Иван КРЫШАН.
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