Во Владивостоке возбудили уголовное дело по факту убийства бизнесмена

Тело директора автосервиса было обнаружено в помещении организации, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

В начале недели в здании автосервиса «Островок», расположенного на ул. Борисенко во Владивостоке обнаружено тело директора указанного учреждения с признаками насильственной смерти. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ, убийство.

По версии следствия смерть мужчины наступила от огнестрельного ранения в голову. Тело потерпевшего обнаружено на кровати в служебном кабинете.

По уголовному делу назначены судебные экспертизы, допрашиваются свидетели, принимаются меры к установлению и задержанию лица, совершившего преступление.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками полиции.

Иван КРЫШАН.