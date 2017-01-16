Во Владивостоке сотрудницу банка осудили на три года за хищение денежных средств

За два года ей удалось «списать» более 6 млн рублей, сообщили Деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе прокуратуры Приморского края.

В начале ноября 2016 года Первомайским районным судом г. Владивостока вынесен приговор местной жительнице, которая признана виновной по ч. 4 ст. 160 УК РФ, в присвоении, то есть хищении вверенного ей имущества, совершенное с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

В суде было установлено, что подсудимая, являясь заведующей кассой отдела кассовых операций одного из банков, расположенного на территории города Владивостока, имея в силу своего служебного положения доступ к хранилищу банка, систематически (на протяжении более 2 лет) присваивала денежные средства банка различными суммами.

С целью сокрытия недостачи похищенные суммы денежных средств она указывала в отчетной документации, как «ветхие денежные средства», которые при попадании в банк должны изыматься из обращения и утилизироваться. В результате таких манипуляций ей удалось похитить более 6 млн рублей.

Факт хищения денежных средств был выявлен в ходе ревизии в хранилище банка.

Признав подсудимую виновной в совершении указанного преступления, суд первой инстанции приговорил ее за содеянное к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

С учетом добровольного возмещения большей части причиненного ущерба, суд взыскал с осужденной в пользу банка оставшуюся часть денежных средств в размере порядка 2 млн рублей.

Не согласившись с приговором в части назначенного наказания, осужденная обжаловала его в апелляционном порядке.

Приморский краевой суд, принимая во внимание позицию участвующего в судебном заседании прокурора уголовно-судебного управления, оставил приговор без изменения, апелляционную жалобу стороны защиты – без удовлетворения.

Иван КРЫШАН.