Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Во Владивостоке сотрудницу банка осудили на три года за хищение денежных средств
За два года ей удалось «списать» более 6 млн рублей, сообщили Деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе прокуратуры Приморского края.
В начале ноября 2016 года Первомайским районным судом г. Владивостока вынесен приговор местной жительнице, которая признана виновной по ч. 4 ст. 160 УК РФ, в присвоении, то есть хищении вверенного ей имущества, совершенное с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.
В суде было установлено, что подсудимая, являясь заведующей кассой отдела кассовых операций одного из банков, расположенного на территории города Владивостока, имея в силу своего служебного положения доступ к хранилищу банка, систематически (на протяжении более 2 лет) присваивала денежные средства банка различными суммами.
С целью сокрытия недостачи похищенные суммы денежных средств она указывала в отчетной документации, как «ветхие денежные средства», которые при попадании в банк должны изыматься из обращения и утилизироваться. В результате таких манипуляций ей удалось похитить более 6 млн рублей.
Факт хищения денежных средств был выявлен в ходе ревизии в хранилище банка.
Признав подсудимую виновной в совершении указанного преступления, суд первой инстанции приговорил ее за содеянное к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.
С учетом добровольного возмещения большей части причиненного ущерба, суд взыскал с осужденной в пользу банка оставшуюся часть денежных средств в размере порядка 2 млн рублей.
Не согласившись с приговором в части назначенного наказания, осужденная обжаловала его в апелляционном порядке.
Приморский краевой суд, принимая во внимание позицию участвующего в судебном заседании прокурора уголовно-судебного управления, оставил приговор без изменения, апелляционную жалобу стороны защиты – без удовлетворения.
Иван КРЫШАН.
Новости тематики
Новости раздела
- Во Владивостоке сотрудницу банка осудили на три года за хищение денежных средств
- Во Владивостоке по факту исчезновения мужчины возбуждено уголовное дело
- В Приморье работница ювелирного магазина предстанет перед судом за присвоение имущества
- В Приморье перед судом предстанут члены группы, занимавшейся кражами
- В Приморье генерального директора компании оштрафовали за нарушения закона
- Водителю, сбившему пенсионерку в Приморье, суд вынес приговор
- В Приморье главврача поликлиники оштрафовали на 15 тыс. рублей
- В Приморье завершено расследование уголовного дела в отношении директора завода
- Приморские пенсионерки путем мошенничества завладели 6 млн рублей
- Пожарные в Приморье спасли двоих человек
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Мэр Игорь Пушкарев дошел до Европейского суда
- Привлекательный участок под застройку во Владивостоке все дешевеет и дешевеет
- Маньяк, задержанный во Владивостоке, признался еще в 59 убийствах
- В Приморье растаможить импортный автомобиль без "Эры-ГЛОНАСС" можно, передвигаться на нем - нет
- На Дальнем Востоке произошло жуткое ДТП с участием скорой
- В Приморье работница ювелирного магазина предстанет перед судом за присвоение имущества
- Бывший глава владивостокской "дочки" "Соллерса" стал директором Находкинского судоремонтного завода
- Бывший гендиректор приморского оборонного завода пойдет под суд
- В налоговую придется "стучать" на самого себя
- Во Владивостоке по факту исчезновения мужчины возбуждено уголовное дело