В Приморье два участка земли достались супруге местного чиновника

После прокурорской проверки глава района уволил его в связи с утратой доверия, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».

Прокуратура Партизанского района Приморского края в ходе проверки исполнения земельного законодательства выявила нарушения при проведении аукционов по продаже земельных участков, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

«В 2016 году администрацией района было организовано два аукциона по продаже земельных участков. Общая площадь, которых составила более 4 га, расположенных при этом недалеко от моря. В аукционе принять участие изъявили два предпринимателя, один из которых оказался супругой начальника юридического отдела районной администрации», - рассказали в пресс-службе ведомства.

Во время рассмотрения заявок на участие в аукционе, комиссией было принято решение отказать второму участнику в допуске к аукциону. Это обеспечило супруге чиновника приобрести участки по минимальной цене. Кроме этого сам госслужащий оказывал давление на членов комиссии, обещая в случае отказа от подписи проблемы в дальнейшей трудовой деятельности.

«Выявленные обстоятельства свидетельствовали о коррупционных проявлениях прокурором было внесено представление главе Партизанского муниципальной района об устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции», - отметили в прокуратуре края.

После комиссии по урегулированию конфликта глава района принял решение об увольнении начальника юридического отдела с муниципальной службы в связи с утратой доверия.

Решения земельной комиссии были оспорены прокуратурой в судебном порядке. На супругу была возложена обязанность вернуть незаконно приобретенные земельные участки.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.