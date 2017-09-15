В Приморье перед судом предстанут экс-полицейские

Их обвиняют в получении взятки размером 500 тыс. рублей, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».

В марте 2017 года, фигуранты занимали должности старших оперуполномоченных отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по г. Уссурийску. Тогда они пришли к директору местной строительной компании и сообщили ему о проведении процессуальной проверки по факту обнаружения на территории его предприятия партии незаконно заготовленной древесины.

В ходе встречи сотрудники предложили передать им взятку в виде денег за принятие решения об отказе в возбуждении уголовного дела по данному факту.

В дальнейшем действуя под контролем правоохранительных органов в рамках оперативно-розыскной деятельности, предприниматель передал им вознаграждение в размере 500 тыс. рублей. Преступление выявлено и пресечено сотрудниками регионального управления ФСБ России по Приморскому краю.

Обвинительное заключение по данному делу утверждено прокурором Приморского края. Экс-сотрудники органов внутренних дел обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 290 УК РФ, получение должностным лицом лично взятки в виде денег, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

В настоящее время уголовное дело направлено в Уссурийский районный суд для рассмотрения по существу.