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Приморье атакуют вирусы, избирательно поражающие бактериальные клетки
После тайфуна в ряде районов отмечена неблагополучная эпидемическая ситуация по заболеваемости острыми кишечными инфекциями
Научно-производственное объединение «Микроген» Минздрава России направило 350 доз антибактериальных препаратов – бактериофагов в районы Приморья, пострадавшие от тайфуна. Препарат обладает способностью разрушать широкий спектр опасных бактерий, вызывающих различные заболевания желудочно-кишечного тракта.
По информации Роспотребнадзора, за минувшую неделю из числа территорий, попавших в зону подтопления, как неблагополучная оценивается эпидемическая ситуация по заболеваемости острыми кишечными инфекциями среди жителей Чугуевского района, Кавалеровского района, городов Уссурийска, Дальнегорска. Причиной роста инфекционных заболеваний стало массовое загрязнение воды в колодцах и скважинах в зоне наводнения.
«В связи с чрезвычайной ситуацией было принято решение об оперативной поставке 350 тысяч доз препарата Интести-бактериофаг, производства НПО «Микроген» в Приморский край. Препарат обладает способностью разрушать широкий спектр опасных бактерий, вызывающих различные заболевания желудочно-кишечного тракта», – заявил врио гендиректора НПО «Микроген» Кирилл Гайдаш.
Досье «Золотого Рога»: Бактериофаги – вирусы, избирательно поражающие бактериальные клетки. Являются самыми безопасными антибактериальными препаратами, уничтожающими вредоносные бактерии и сохраняющие собственные, «полезные» для человека (кишечную микрофлору, микрофлору половых органов), не вызывая дисбактериоз. Препараты бактериофагов подходят для людей различных возрастных категорий, в том числе и для беременных и кормящих женщин, нуждающихся в профилактике и лечении бактериальных инфекций.
«Национальная иммунобиологическая компания», входящая в Государственную корпорацию «Ростех», учреждена в 2013 году в качестве управляющей организации для формирования холдинговой компании в области разработки и производства иммунобиологической продукции. В состав холдинга входят такие производственные предприятия, как НПО «Микроген», ООО «ФОРТ», ОАО «Синтез», МПО «Металлист».
Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток
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