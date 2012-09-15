В Приморье браконьер истребил семью краснокнижных животных

ПРИМОРЬЕ, 15 сентября, ZRPRESS. В Арсеньеве возбуждено уголовное дело по факту нарушения ч. 1 статьи 258 УК РФ «Незаконная охота». Основанием для принятия такого решения стало обнаружение полицейскими в доме 53-х летнего местного жителя 8 шкур амурского тигра (Panthera tigris altaica), занесенного в Красную Книгу.

В частном доме и гаражном боксе гражданина, «коллекционирующего» редкие дериваты, была обнаружена масса других ценных составляющих флоры и фауны Дальнего Востока: 230 корней женьшеня, 97 бутылок с настоянными на спирту «корнями жизни», 9 шкур речной выдры, 11 шкур лисы, 78 шкур американской норки, 1 шкура харзы (уссурийской желтогрудой куницы), 13 шкурок белки, 8 желчных пузырей бурых и белогрудых медведей.

В «наборе охотника» находились также 150 патронов к нарезному спортивному и охотничьему оружию калибра 5,6 мм. Сотрудники арсеньевской полиции изъяли у владельца дериватов почти 115 тысяч долларов США и 100 евро, очевидно, нажитых непосильным трудом от реализации краснокнижных животных и растений.

Скупщик дериватов уже давно был на примете у сотрудников органов внутренних дел: незаконным бизнесом он занимался с 90-х годов и уже неоднократно задерживался за торговлю дарами природы, полученными браконьерским путем. Полицейские получили ценную оперативную информацию о том, что аппетиты злоумышленника значительно выросли и у него появились краснокнижные запасы.

Проверка сигнала бдительных и неравнодушных граждан подтвердила все подозрения: для последующей продажи в Китай подозреваемый действительно заготовил внушительный дорогостоящий груз. По утверждению экспертов, количество шкур, среди которых были и совсем маленькие, принадлежащие 1-2–месячным тигрятам, и огромные, «доставшиеся» от взрослых особей, свидетельствует о том, что природе в ареале обитания животных был нанесен значительный ущерб. К примеру, только на территории Лазовского заповедника площадью 120 тысяч гектаров живет всего 8-10 тигров. Поэтому в данном случае можно утверждать, что уничтожена целая семья этих редких хищников.

Эксперты Амурского филиала Всемирного фонда дикой природы, на исследование которым были направлены шкуры тигров, подтвердили, что все представленные особи относятся к подвиду амурского тигра (Panthera tigris altaica), который находится под угрозой исчезновения. Вид занесен в Красную книгу РФ и Красную книгу Приморского края, а также подпадает под действие конвенции СИТЕС: охота на этих животных полностью запрещена. Все 8 тигров погибли насильственной смертью: на 7 шкурах есть характерные отверстия от огнестрельных ранений. Один представитель краснокнижной фауны был умерщвлен ударом по голове твердым предметом: об этом свидетельствует наличие обширной гематомы в области головы.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении в отношении скупщика дериватов возбуждено уголовного дела по статье 175 УК РФ «Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем», в соответствии с которой деяния злоумышленника могут быть наказаны очень крупным штрафом, либо лишением свободы на срок до двух лет.

Нарушитель Закона ответит также за «Незаконные приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств». Согласно статье 222 УК РФ преступное деяние наказывается лишением свободы на срок до четырех лет либо крупным штрафом, сообщили «ЗР» в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

«Золотой Рог».