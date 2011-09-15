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В Приморье под угрозой оказался нефтепровод ВСТО

15 Сентября 2011, 23:23 | Приморье

Инициаторами преступления стали двое 13-летних подростков. Мальчишки прогуливались в районе садоводческого общества «Заповедный», на территории которого расположен нефтепровод. Ландшафт здесь предусматривает грунтовые насыпи, которые всегда защищены от размыва специально натянутой сеткой.

Наблюдательные дети рассмотрели, что части сетки скреплены металлическими анкерами. Удостоверившись, практическим путем, что последние достаточно легко вынимаются, мальчишки решили на этом заработать, сдав детали в пункт приема металлолома.

Однако один из заговорщиков хоть и с энтузиазмом воспринял эту идею, но непосредственно участвовать в ее осуществлении отказался. Тогда его приятель обратился за помощью к 35-летнему знакомому. Мужчине план подростка показался весьма заманчивым и многообещающим. Он, не задумываясь, согласился.

Заручившись поддержкой и помощью старшего товарища, юный приморец вместе с ним отправился «на заработки».

Результатом усердных трудов стали 200 анкеров, вынутых из сетки. Общая стоимость деталей при сдаче в пункт приема металла могла бы составить почти 6,5 тысяч рублей.

Однако, участники криминального дуэта не учли, что объекты, подобные тому, на котором они решили «подзаработать», всегда тщательно охраняются и находятся под постоянным наблюдением сотрудников полиции. стражи порядка, осуществляющие патрулирование территории, заметили воров. Те, в свою очередь, бросили добычу и пустились в бега. Полицейским не составило труда задержать злоумышленников.

В настоящее время в отношении членов преступной компании возбуждено уголовное дело по факту кражи. В связи с тем, что один из задержанных еще не достиг возраста уголовной ответственности, за его «находчивость» придется отвечать родителям. Старшему же товарищу может грозить до пяти лет лишения свободы.

Автор: Пресс-служба Управления МВД России по Приморскому краю
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