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На месте схода железнодорожных цистерн продолжаются восстановительные работы

15 Сентября 2011, 20:24 | Приморье

По состоянию на 12.00 (местного времени) 15 сентября продолжаются работы по откачке топлива из опрокинутых цистерн. Две из трёх цистерн выровнены, из них откачивается топливо, ведутся работы по выравниванию третьей цистерны.

После опустошения цистерны установят на платформы.

Разлива нефтепродуктов на месте происшествия нет. Для обеспечения безопасности на месте по-прежнему находятся пожарные подразделения. В восстановительных работах задействовано 56 человек личного состава и 15 единиц техники, в том числе аварийно-восстановительный поезд, сообщили «ЗР» в пресс-службе Главного управления МЧС России по Приморскому краю.

Напомним, 14 сентября 2011 года в 16.10 (хбр)в городе Уссурийске по адресу: ул. Попова, 32а по пути на нефтебазу около территории ОАО «Тихоокеанская мостостроительная кампания» произошел сход 9 цистерн, 3 из которых опрокинулись. Цистерны наполнены бензином марки АИ-92. Возгорания нет. 2 цистерны герметичны, из одной отмечается незначительное подтекание. На месте работают 5 автоцистерн 7 отряда Федеральной противопожарной службы МЧС России по Приморскому краю. На место происшествия выехала оперативная группа ЦУКС МЧС России по Приморскому краю. К месту направили пожарный поезд. Угрозы населению нет, пострадавших нет.

Автор: По сообщениям пресс-служб
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