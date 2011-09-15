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Приморскую тигрицу нашли около вольера

15 Сентября 2011, 18:48 | Приморье

Сбежавшую из питомника тигрицу Роскошь удалось запеленговать благодаря радиомаячку, установленному на ошейнике хищницы. Она находится всего в 200 метрах от своего вольера. Остается только надеяться, что не придется прибегать к радикальным мерам и хищницу удастся вернуть в питомник безболезненно и для нее, и для людей.

Эту тигрицу недавно привезли из Хабаровского края в питомник Приморья для восстановления популяции этого вида хищника. Специалисты предупреждают, что тигрица опасна и журналистов просят не вмешиваться в процесс поимки. Даже опытные зоологи не могут проедсказать поведение хищницы.

Напомним, 13 сентября из зоологического центра-лаборатории филиала Геолого-почвенного института Дальневосточного отделения Российской академии наук сбежала двухлетняя тигрица. По данным МЧС, тигрица Роскошь выбила лапой задвижку в клетке и вырвалась из вольера. "Беглянку разыскивают ученые и инспекция "Тигр". Сотрудники питомника в поселке Гайворон обеспокоены пропажей хищницы.

"Оповещены все близлежащие районы о возможной опасности", - сообщили в МЧС Владивостока. Пока точно неизвестно, как тигрице удалось сбежать из заповедника. Виктор Юдин, ст. научный сотрудник Биолого-почвенного института ДВО РАН, сообщил о пропаже хищницы в специнспекцию «Тигр». Ее специалисты выехали на место происшествия для отлова животного.

Зоологи надеются поймать животное, пока оно не вышло к жилым домам.

По мнению экспертов, главная опасность заключается в том, что после пребывания в центре-лаборатории она может выйти к людям. Тогда может произойти все что угодно. Правда, обычно жертвами тигров, которые заходят «в гости» в населенные пункты, становятся собаки и сельскохозяйственные животные, но от этого не легче…

Автор: Юрий Рогов
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