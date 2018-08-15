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Приморец устроился работать на государственную службу по поддельному диплому

15 Августа 2018, 11:18 | Приморье

Уссурийской городской прокуратурой утвержден обвинительный акт по уголовному делу в отношении бывшего муниципального служащего, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа).

По версии органа предварительного расследования, фигурант в мае 2018 года представил в отдел кадров администрации Уссурийского городского округа диплом об окончании высшего учебного заседания, якобы выданный политехническим институтом.

Наличие данного документа предоставляло ему право работать муниципальным служащим ведущей группы должностей муниципальной службы администрации Уссурийского городского округа. В дальнейшем он был принят на работу, и в период с мая по июль этого года. осуществлял трудовую деятельность в должности ведущего специалиста 1 разряда одного из отделов администрации.

Между тем, учебным заведением такой диплом указанному лицу не выдавался, бланк не был изготовлен производством ГОСЗНАК.

Уголовное дело возбуждено по материалам прокурорской проверки исполнения требований законодательства о государственной и муниципальной службе, в ходе которой и выявлен факт использования подложного документа государственным гражданским служащим.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. 


Газета "Золотой Рог", Владивосток

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Теги: работа  администрация  диплом  Уссурийск  приморский край 



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