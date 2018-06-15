Житель Владивостока за вознаграждение незаконно перевел за рубеж 30 миллионов рублей

Незаконные финансовые операции на сумму 30 миллионов рублей выявила Дальневосточная оперативная таможня.

16 криминальных переводов иностранной валюты за рубеж совершил житель Владивостока за вознаграждение. Преступление выявили сотрудники Дальневосточной оперативной таможни (ДВОТ) в ходе оперативно-розыскных мероприятий. В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело.

Иностранную валюту, полученную от неизвестного гражданина, мужчина переводил на счета иностранных компаний, используя недействительные документы на поставку в Россию автомобильных запчастей и строительных материалов. В Японию, Китай и Республику Корея, в счет предполагаемых поставок, он перевел за год 30 млн рублей в долларах США и японских йенах. Однако ввоз товара в Россию не осуществлялся. А злоумышленник за каждый перевод получал вознаграждение от трех до пяти тысяч рублей.

За незаконный перевод за границу денежных средств в крупном размере с использованием подложных документов ДВОТ возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ. Нарушителя закона ждет наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, сообщили деловой газете "Золотой Рог" в пресс-службе Дальневосточной оперативной таможни.

Газета "Золотой Рог", Владивосток