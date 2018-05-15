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Птицефабрика в Приморье уничтожит всех имеющихся кур из-за эпидемии птичьего гриппа
Вирус не опасен для человека
Птицефабрика «Надеждинская птица» (поселок Новый Приморского края), на которой 8 мая был обнаружен птичий грипп, будет вынуждена уничтожить все имеющееся поголовье птиц – около 235,9 тыс. голов.
«Согласно распоряжению врио губернатора Приморского края от 14 мая в поселке Новый Надеждинского района введен карантин. Утвержден комплексный план мероприятий по ликвидации гриппа птиц, в котором предусмотрены все необходимые меры. Все имеющееся на птицефабрике поголовье птиц будет уничтожено», - поясняет пресс-служба управления Россельхознадзора по региону.
В настоящее время в Надеждинском районе и близлежащих территориях усилен федеральный эпизоотический мониторинг, проводятся диагностические мероприятия и осуществляется контроль за соблюдением владельцами птиц ветеринарно-санитарных правил. Кроме того, в районе работают специалисты различных региональных ведомств: Россельхознадзора, ветеринарной службы, Роспотребнадзора, МЧС, УВД и департамента здравоохранения обладминистрации.
Вспышка птичьего гриппа была выявлена в «Надеждинской птице» 8 мая, вирус «H9» подтвержден лабораторно при исследовании биоматериалов от погибших птиц. Установлено, что вирус не опасен для человека. Предположительно, источником заражения стали синантропные (обитающие рядом с человеком) птицы, такие как голуби и вороны. Карантин будет снят через 21 день после уничтожения поголовья и проведения дезинфекции на предприятии.
Досье Деловой газеты «Золотой Рог»: ООО «Надеждинская птица» зарегистрировано в 2016 году в поселке Новый. Специализация – «разведение сельскохозяйственной птицы». Владелец предприятия - Александр ЛОСКУТОВ, который также владеет более крупной приморской птицефабрикой ООО «Дальневосточная птица», созданной на базе активов обанкротвшегося «Михайловского бройлера».
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток
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