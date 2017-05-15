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Тайфун оставил после себя в Приморье разрушительные последствия
Переправу через реку около села Кроуновка в Уссурийском городском округе начнут восстанавливать сразу после спада воды. Ремонт мостовой конструкции займет не менее двух дней, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
В ночь с 14 на 15 мая в результате паводка, вызванного затяжными дождями, в Уссурийском городском округе размыты подъезды к временной переправе, установленной на реке около села Кроуновка. Одна из частей переправы просела. Специалистами управления по делам ГО и ЧС принято решение приостановить дорожное сообщение с населенным пунктом, организована лодочная переправа. С 12.00 15 мая здесь введен режим ЧС.
По словам специалистов департамента транспорта и дорожного хозяйства, ремонт переправы начнется, как только вода в реке спадет до прежнего уровня.
«Ремонт мостовой конструкции займет не менее двух дней», – отметили они.
Как сообщили в администрации Уссурийска, в магазин села Кроуновка завезен свежий хлеб и продукты питания, в фельдшерско-акушерском пункте есть запас лекарственных препаратов. Питьевую воду жители села могут набирать бесплатно из водонапорной башни, для этого специалистами «Водоканала» установлен кран.
«С завтрашнего дня для всех школьников Кроуновки должен возобновиться учебный процесс. Для проведения уроков созданы все условия в доме культуры села», – рассказали в администрации.
Кроме того, утром 15 мая также зафиксирован перелив воды через дорогу около моста, соединяющего села Яконовка и Корсаковка. В данный момент сообщение с населенным пунктом полностью восстановлено.
Напомним, мост через реку Кроуновка был разрушен в результате паводка, вызванного тайфуном «Гони» в сентябре 2015 года. В данный момент выполнен проект нового моста, строительство которого запланировано начать в июле 2017 года.
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