В Приморье ночью разлилась река, перекрыв дорогу к поселку

Прошедшие дожди размыли временный мост под с. Кроуновка, сообщили Деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю.

«На месте перелива через дорогу у села Кроуновка спасатели организовали лодочную переправу. В настоящее время на данном участке дороги дежурят спасатели. 7 отрядом Федеральной противопожарной службы организована лодочная переправа. Угрозы жизнеобеспечению населенных пунктов нет», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Добавим, что в 4 утра 15 мая в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Приморскому краю поступило сообщение о том, на территории Уссурийского городского округа произошел, перелив через дорогу со стороны села длиной 10 м.

В настоящее время наблюдается снижение уровня воды.

Иван КРЫШАН.