Во Владивостоке суд взыскал неуплаченный налог в размере 2,5 млн рублей

Директор местной компании занижал налоговые обязательства в течении двух лет, сообщили Деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе Прокуратуры Приморского края.

По обращению налоговой службы прокуратура Ленинского района г. Владивостока провела проверку в деятельности местной компании по вопросам правильности исчисления и своевременности уплаты налогов и сборов, а также страховых взносов.

Во время проверки прокуратура установила, что в период с 2011 по 2013 руководителем компании в налоговый орган были представлены налоговые декларации, в которых он самостоятельно, в отсутствие законных оснований занизил налоговые обязательства перед бюджетом.

В результате этих действий бюджетной системе страны причинен ущерб на сумму более 2,5 млн рублей. Учитывая, что причиненный бюджету ущерб возмещен не был, прокурор Ленинского района г. Владивостока обратился в суд с иском о взыскании с фигуранта неуплаченной суммы налога.

В обоснование своих требований прокурор указал, что обязанность по возмещению вреда лежит на ответчике, поскольку, являясь лицом, уполномоченным выступать от имени предприятия, при осуществлении своих прав и исполнении своих обязанностей, он действовал недобросовестно.

Решением суда исковые требования прокурора района удовлетворены в полном объеме, в пользу бюджета Российской Федерации взыскано более 2,5 млн рублей.

После вступления судебного решения в законную силу исполнительные листы направлены на исполнение в отдел судебных приставов. В рамках исполнительного производства должником уплачена взысканная сумма в полном объеме.

Иван КРЫШАН.