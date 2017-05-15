Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Во Владивостоке суд взыскал неуплаченный налог в размере 2,5 млн рублей
Директор местной компании занижал налоговые обязательства в течении двух лет, сообщили Деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе Прокуратуры Приморского края.
По обращению налоговой службы прокуратура Ленинского района г. Владивостока провела проверку в деятельности местной компании по вопросам правильности исчисления и своевременности уплаты налогов и сборов, а также страховых взносов.
Во время проверки прокуратура установила, что в период с 2011 по 2013 руководителем компании в налоговый орган были представлены налоговые декларации, в которых он самостоятельно, в отсутствие законных оснований занизил налоговые обязательства перед бюджетом.
В результате этих действий бюджетной системе страны причинен ущерб на сумму более 2,5 млн рублей. Учитывая, что причиненный бюджету ущерб возмещен не был, прокурор Ленинского района г. Владивостока обратился в суд с иском о взыскании с фигуранта неуплаченной суммы налога.
В обоснование своих требований прокурор указал, что обязанность по возмещению вреда лежит на ответчике, поскольку, являясь лицом, уполномоченным выступать от имени предприятия, при осуществлении своих прав и исполнении своих обязанностей, он действовал недобросовестно.
Решением суда исковые требования прокурора района удовлетворены в полном объеме, в пользу бюджета Российской Федерации взыскано более 2,5 млн рублей.
После вступления судебного решения в законную силу исполнительные листы направлены на исполнение в отдел судебных приставов. В рамках исполнительного производства должником уплачена взысканная сумма в полном объеме.
Иван КРЫШАН.
Новости тематики
- Во Владивостоке перед судом предстанет руководитель "Примавтодор"
- Владивостокский суд признал Антона Лубченко виновным
- Тайфун оставил после себя в Приморье разрушительные последствия
- В Приморье ночью разлилась река, перекрыв дорогу к поселку
- Во Владивостоке суд взыскал неуплаченный налог в размере 2,5 млн рублей
- Охранное агентство задолжало девяти уволенным охранникам
- В Приморье на местную компанию возбудили уголовное дело
- Жителя Владивостока посадили на 15 лет в колонию строго режима
- Во Владивосток из Таиланда депортировали предполагаемого мошенника
- В Приморье полицейские задержали подозреваемого в наркопреступлении
Новости раздела
- Во Владивостоке перед судом предстанет руководитель "Примавтодор"
- Владивостокский суд признал Антона Лубченко виновным
- Тайфун оставил после себя в Приморье разрушительные последствия
- В Приморье ночью разлилась река, перекрыв дорогу к поселку
- Во Владивостоке суд взыскал неуплаченный налог в размере 2,5 млн рублей
- Охранное агентство задолжало девяти уволенным охранникам
- В Приморье на местную компанию возбудили уголовное дело
- Жителя Владивостока посадили на 15 лет в колонию строго режима
- Во Владивостоке директора коммерческой компании оштрафовали на 120 тыс. рублей
- Во Владивосток из Таиланда депортировали предполагаемого мошенника
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Престижность районов Владивостока меняется на глазах
- Работодателей будут штрафовать за низкие зарплаты сотрудников
- Центробанк отозвал лицензию у страховой компании из Приморья
- Приморье и Китай соединит мост
- В Приморье стремительно растет число брошенных домов
- Фестиваль черно-белого кино начала XX века продолжается
- Приморские политики помогают своим помощникам и родственникам попасть в Думу Владивостока
- В Приморье доходы губернатора никого не впечатлили
- Заглянет ли Путин на днях во Владивосток?
- Учредитель несостоявшегося резидента Свободного порта Владивосток с легкой руки банкиров попал под наблюдение