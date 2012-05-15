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В Приморье исключена из оборота партия запрещённых пестицидов

15 Мая 2012, 15:10 | Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 15 мая, ZRPRESS. Китайские рабочие уже успели обработать ими посадки помидоров в Приморском крае.

Пограничным управлением ФСБ России по Приморскому краю совместно с Управлением Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области выявлена нелегальная партия китайских пестицидов, запрещённых к применению на территории Российской Федерации. Продукция исключена из оборота.

Так, неподалёку от села Заимок Октябрьского района Приморского края сотрудниками Погрануправления ФСБ РФ по Приморскому краю (служба в г. Уссурийске) и специалистами земельного контроля Россельхознадзора на принадлежащем ООО «Совхоз имени Тельмана» сельскохозяйственном участке обнаружено хранение сезонными китайскими сельскохозяйственными рабочими 14 килограммов пестицидов производства КНР, запрещёнными к применению на территории Российской Федерации. Все препараты были упакованы в пластиковые бутылочки и спрятаны в специальном подземном схроне.

На момент обнаружения опасной находки, овощеводы из Китая уже успели обработать запрещёнными препаратами порядка 1000 квадратных метров посадок овощных культур, в основном это помидоры.

В настоящее время вся нелегальная продукция исключена из оборота и помещена на изолированное хранение. По данному факту специалист по работе с иностранной рабочей силой ООО «Совхоз имени Тельмана» Наталья Ковалькова привлечена к административной ответственности, сообщает Виталий САЛЕНКО, помощник руководителя по связям с прессой Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.

Автор: Пресс-служба Управления Россельхознадзора по ПК и Сахалинской обл.
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