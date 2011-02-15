Опергруппа по борьбе с браконьерством изъяла 16 тыс. м жаберных и 195 единиц прочих запрещенных орудий лова

160 административных правонарушений раскрыто и 6 уголовных дел будет возбуждено в результате природоохранных мероприятий на реках Приморья. Такой итог работы межведомственных оперативных групп (МОГ) по охране водных биоресурсов за 2010 год, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

По информации управления рыбного хозяйства края, всего за 2010 год организовано и проведено 48 рейдов МОГ, направленных на пресечение и предупреждение преступлений в рыбной отрасли. Рейды прошли в 13 городах и районах Приморского края: Тернейском, Ольгинском, Кавалеровском, Лазовском, Хасанском, Надеждинском, Пожарском, Красноармейском, Ханкайском, Хорольском, Черниговском и Спасском районах, а также во Владивостоке.

По итогам рейдов изъято более 16 тысяч метров жаберных и 195 единиц прочих запрещенных и брошенных орудий лова.

По информации специалистов ФГУП «ТИНРО-Центр», благодаря изъятию сетей предотвращена гибель рыбы в озере Ханка в размере 40 тысяч килограммов, по реке Раздольная – 4 тысяч килограммов.