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Обыски в администрации Дальнегорска в Приморье связаны с "квартирным вопросом"

14 Декабря 2016, 19:27 | Приморье

В администрации города Дальнегорска в Приморском крае сотрудники управления ФСБ проводят оперативные действия. Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на пресс-службу мэрии города.

Дело, по которому были задержаны чиновники Дальнегорского городского округа, связано с программой по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья. Свою в этом сыграл и глава города Игорь Сахута, считает обозреватель-криминалист, эксперт Виктор Булавинцев. По его мнению, чиновники приобретали квартиры для переселенцев по завышенным ценам, пишет РИА PrimaMedia.

— Сейчас в Дальнегорске работают силовики и следователи по вопросу злоупотребления должностными полномочиями сотрудниками администрации при закупке жилья при реализации программы переселения из аварийного и ветхого жилья, — рассказал Булавинцев. — Это типичная ситуация, при которой новое жилье не строилось, а приобреталось на вторичном рынке. По моей информации, при покупке были завышены цены, ущерб составил более 20 млн рублей. А поскольку в целевой программе задействованы средства трех бюджетов — муниципального, краевого и федерального — то всем трем был причинен ущерб.

Как правило в таких ситуациях не один человек принимает решения, — продолжает журналист. — Поскольку сумма составляет 20 млн рублей, то это явно не одна квартира, а несколько. На каждую наценка могла быть например по 0,5 млн рублей. Поэтому задействована была цепочка людей: кто-то находил это варианты, кто-то прорабатывал, кто-то ставил конечные подписи.

Напомним, cледственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по факту злоупотребления должностными полномочиями в администрации Дальнегорского городского округа.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: квартира  программа  недвижимость  УК  иск  МВД  ветхое  аварийное  жилье  коррупция  суд  прокуратура  ФСБ 






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