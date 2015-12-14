Объект "Росатома" в Приморье охранял наркоман

В Приморье задержали группу преступников, занимавшихся распространением синтетических наркотиков во Владивостоке и Фокино. Об этом сообщает газета «Золотой Рог».

- В Фокино задержаны трое местных жителей. При обыске у них изъято более 40 граммов синтетических наркотиков и электронные весы. Также задержан работник ведомственной охраны «Росатома», приобретавший у них наркотики. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, ему предъявлено обвинение в хранении наркотических средств в крупном размере, ведется следствие, - уточнил сотрудник пресс-службы УФСКН России по Приморскому краю.

Еще троих членов группы, занимавшихся поставками наркотиков, в результате дальнейших оперативно-розыскных мероприятий наркополицейские задержали во Владивостоке. Они поставляли наркотики дилерам в Фокино, а также продавали "синтетику" в краевой столице через Интернет, устраивая тайники и "закладки". В результате обысков в их автомобилях и квартирах было изъято более 600 граммов наркотиков, предметы для их расфасовки и сбыта, а также травматический пистолет.

По всем выявленным фактам хранения и сбыта наркотиков возбуждены уголовные дела, проводятся следственные действия, отмечает УФСКН.

Газеты «Золотой Рог», Владивосток.