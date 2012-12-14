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В Приморье злоумышленники врезались в нефтепровод ВСТО
Специалисты ООО "Дальнефтепровод" (дочерняя структура АК "Транснефть") предотвратили кражу нефти из трубопроводной системы "Восточная Сибирь - Тихий океан" (ВСТО). Злоумышленники не успели слить нефть из системы.
Врезка диаметром 50 мм была обнаружена при плановом осмотре линейной части ВСТО-II в районе села Рождественка Приморского края. Произошла утечка около 200 литров нефти. К месту обнаружения была доставлена специализированная техника: нефтесборщики, пожарные автомобили, бульдозеры, экскаватор, трал, несколько самосвалов.
"В настоящее время почва уже обработана сорбентом, собрана и утилизирована. Угрозы населенным пунктам и загрязнения водоемов нет", - сообщили в пресс-службе "Дальнефтепровода".
В начале ноября этого года специалисты ООО "Дальнефтепровод" уже ликвидировали две незаконные врезки в нефтепровод ВСТО-II в Хабаровском крае. Тогда разлива нефти не произошло. Врезки были демонтированы.
Олег КЛИМЕНКО.
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