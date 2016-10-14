Жителя Приморья обвиняют в хранении и сбыте наркотиков

За сбыт наркотиков ему грозит до 20 лет лишения свободы, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Прокурором г. Спасска-Дальнего утверждено обвинительное заключение в отношении местного жителя, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в крупном размере и ч. 1 ст. 228 УК РФ, незаконное хранение без цели сбыта наркотических средств, совершенное в значительном размере.

По версии следствия, в марте 2016 года подсудимый приобрел у неустановленного лица с целью сбыта наркотическое средство – героин, массой не менее 48,24 грамм, что в соответствии с действующим законодательством является крупным размером. После чего посредством мобильной связи фигурант дела связался с гражданином Г., который является потребителем наркотических средств, и предложил ему купить героин по цене 3 000 рублей за 1 грамм, на что гражданин Г. согласился.

Заранее договорившись о дате и времени, подсудимый, находясь у себя в квартире, сбыл гражданину Г. наркотическое средство – героин в количестве 48,24 грамм за 130 тыс. рублей. В последующем, указанное наркотическое средство было изъято сотрудниками УФСКН России по ПК у гр. Г. в г. Владивостоке.

Кроме того, в ходе обыска по месту жительства подсудимого сотрудниками УФСКН России по ПК обнаружено и изъято наркотическое средство – героин в количестве 2,32 г., которое по версии следствия он хранил без цели дальнейшего сбыта.

В настоящее время данное уголовное дело направлено в Спасский районный суд для рассмотрения, по существу.

Досье «Золотого Рога»: За хранение наркотических средств предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода, осужденного за период до трех месяцев, либо обязательные работы на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительные работы на срок до двух лет, либо ограничение свободы на срок до трех лет, либо лишение свободы на тот же срок. За сбыт наркотических средств в особо крупном размере предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до двадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двадцати лет или без такового и со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода, осужденного за период до пяти лет либо без такового.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.