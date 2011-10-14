В Приморском крае на иностранных судах обнаружены зараженные продукты питания

В случае заражения сельскому хозяйству страны мог быть нанесён серьёзный экономический ущерб

Заражению карантинным для российской Федерации организмом подверглись продукты питания экипажей трёх иностранных судов, зашедших в порт Находки. На всех судах проведены работы по обеззараживанию. Угроза заражения российской территории ликвидирована.

В ходе проведения государственного карантинного фитосанитарного досмотра в отношении зашедших в порт Находка иностранных судов Orient Ace под флагом Сингапура, Thanh Thuy под флагом Вьетнама, прибывших из Республики Корея, а также прибывшего из Японии судна Qing Ji под флагом Панамы, специалистами карантина растений Управления Россельхознадзора по Приморскому краю на борту судов обнаружены, представляющие серьёзную угрозу фитосанитарной безопасности России, карантинные объекты.

Проведённые Приморским филиалом ФГБУ «Всероссийский центр карантина растений» Россельхознадзора лабораторные исследования показали, что в судовых продовольственных кладовых находились зёрна маша и фасоли, заражённые живыми жуками четырёхпятнистой зерновки.

В настоящее время, в целях предупреждения угрозы заноса на российскую территорию этих опасных для отечественной флоры и сельского хозяйства карантинных объектов, в продовольственных кладовых проведены работы по обеззараживанию. Во время стоянки судов в порту вынос на берег продуктов питания экипажа запрещён.

В настоящее время, зерновки это одни из самых опасных вредителей растений зернобобовых культур, уничтожающие до 75 % собираемого урожая, как в поле, так и в хранилищах. В случае его проникновения, посевам выращиваемых зернобобовых культур, это горох, соя, фасоль, может быть нанесён серьёзный экономический ущерб.