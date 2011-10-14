Россельхознадзор выявил 34 нарушения на автодорогах Приморья

За прошедшую неделю на автодорогах Приморского края находилось на дежурстве 11 должностных лица Управления.

Осмотрено 374 автомашины с подконтрольными государственному ветеринарному надзору грузами, выявлено 34 правонарушения ветеринарно-санитарных норм. По всем нарушениям возбуждены дела об административном правонарушении.

За период прошедшей недели специалистами Управления Россельхознадзора по Приморскому краю досмотрено 130 вагонов с поднадзорными ветеринарному контролю грузами, в основном это рыбопродукция отправляемая в западные российские регионы. В ходе контроля установлено, что в 13 вагонах продукция не соответствовала ветеринарно-сопроводительным документам и маркировке. Вынесено 14 предписаний об устранении норм действующего законодательства, возбуждено одно дело об административном правонарушении.