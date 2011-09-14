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Спасатели Приморья ищут пропавшую группу туристов
В адрес Главного управления МЧС России по Приморскому краю поступило заявление от граждан, в котором они просят оказать содействие в поиске группы из семи человек, которая отправились сплавляться вдоль реки Бекин Пожарского района Приморского края.
Предварительный опрос глав муниципальных образований о местонахождении группы результатов не дал. 13 Сентября на поиски выдвинулись спасатели Владивостокского поисково-спасательного отряда (филиал ДВРПСО) МЧС России в количестве 7 человек с двумя плавсредствами на автомобиле, на связь они должны были выйти неделю назад.
Перед выходом на маршрут данные о группе, маршруте, времени выхода на связь пропавшая группа туристов, ни в Главное управление МЧС России по Приморскому краю, ни в ближайший поисково-спасательный отряд не сообщала. Спасателям предстоит пройти маршрут разыскиваемой группы.
Главное управление МЧС России по Приморскому краю обращается к жителям края, которые могли видеть туристов сообщить их местонахождение по телефонам 8(423) 243-28-27 или 238-94-12. Напоминаем, что при выходе на туристический маршрут необходимо зарегистрироваться или сообщить в службу спасения маршрут следования, контактные телефоны, время выхода на связь, а также планируемое время возвращения из похода.
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