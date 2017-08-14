Сбежавших в Приморье двое заключенных задержали

В ближайшее время будет решаться вопрос об изменении меры пресечения им и режима содержания, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».

Вчера, 13 августа, из колонии-поселения № 26, которая располагается в Хасанском районе Приморья, сбежали двое заключенных. Как сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Приморскому краю, заключенных удалось выследить и задержать. После побега они направились в сторону поселка Хасан.

Согласно УПК РФ, в колонии-поселения осужденные содержатся без охраны, но под надзором администрации. Они пользуются правом свободно перемещаться по территории учреждения без конвоя и покидать территорию с разрешения администрации.

Добавим, что за последнее время — это второй побег из данного учреждения. Первый раз побег был совершен в конце прошлого месяца 20 июля.