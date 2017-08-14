В Приморье пытались продать шкуру амурского тигра за 3,6 млн рублей

Теперь продавцу грозит до трех лет лишения свободы, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».

Житель приморского города Дальнереченск в своем гараже хранил шкуру амурского тигра, которую ему привез его знакомы. Злоумышленник намеревался продать шкуру тигра. Во время продажи фигурант был задержан в феврале 2017 года сотрудниками УМВД по Приморскому краю.

В связи с этим прокуратурой края утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух жителей Дальнереченского района, которые обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258.1 УК РФ, незаконные хранение, перевозка, продажа частей особо ценных диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации.

В настоящее время уголовное дело направлено прокурором в мировой суд Дальнереченска.