В Приморье суд постановил снести базу отдыха, которую построил "Спасскцемент"

Решение суда не вступило в законную силу, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».

В Спасске-Дальнем по заявлению прокурора суд признал незаконным размещение здания базы отдыха в охранной зоне заповедника «Ханкайский». Прокуратура города провела проверку исполнения требований действующего законодательства, в ходе которой выявлены нарушения закона при размещении объектов базы отдыха «Радуга».

После проверки стало известно, что база отдыха расположена на земельном участке, который находится в водоохраной зоне реки Спассовка и в охранной зоне заповедника «Ханкайский». База отдыха не оборудована сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод. Также согласно положению о заповеднике «Ханкайский», на территории и акватории заповедника запрещается любая деятельность, в том числе строительство зданий.

В связи с этим прокурор города обратился в суд с соответствующим исковым заявлением. Спасским районным судом удовлетворены исковые требования прокурора к АО «Спасскцемент» о признании здания базы отдыха «Радуга» самовольной постройкой, на ответчика возложена обязанность снести его.