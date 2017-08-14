www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 60.19 р. 100 JPY: 55.21 р.
EUR: 70.75 р. 10 CNY: 90.28 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Происшествия
Распечатать

МЧС Приморья восстанавливает жизнедеятельность в Хасанском районе

14 Августа 2017, 11:20 | Приморье

За последние сутки было откачены 860 куб. м. воды, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».

В настоящее время работы ведутся в одном из наиболее пострадавших от стихийного бедствия населенном пункте – поселке Барабаш. Здесь работают спасатели аэромобильных группировок из трех субъектов Дальнего Востока –Приморского и Хабаровского краев, а также Еврейской автономной области, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю.

«Сегодня в поселке Барабаш работает мощная аэромобильная группировка спасателей, сформированная из нескольких регионов Дальнего Востока. Основные усилия спасателей сосредоточены на оказании адресной помощи населению, доставке населению воды, продовольствия и необходимых лекарств, а также на проведении аварийно-восстановительных работ. Главным результатом нашей работы является то, что мы помогаем людям», – отметил руководитель аэромобильной группировки ГУ МЧС России по Приморскому краю Александр КОВАЛЕВ.

Спасатели оказывают помощь местным жителям в расчистке придомовых территорий, вывозе мусора, восстановлении заборов. Из подтопленных дождевыми водами домов сотрудники МЧС России выносят мебель, вскрывают полы, помогают подготавливать жилые помещения к просушке тепловыми пушками. По предварительным подсчетам, в зоне подтопления оказалось более 850 частных домов.

Кроме того, спасатели доставляют местному населению предметы первой необходимости, жизненно важные лекарственные препараты, питьевую воду и продукты питания.

За прошедшие сутки силами и средствами МЧС России откачано 860 куб. м. воды из подвалов четырех социально значимых учреждений, очищено 90 придомовых территорий, собрано 180 куб. м. мусора. Владельцам 9-ти подтопленных домов оказана помощь по выносу мебели, в 2-х домах произведено вскрытие полов.

Как отметили в ГУ МЧС России по Приморскому краю, ситуация в населенных пунктах: Барабаш, Занадворовка, Филипповка, Кравцовка и Овчинниково постепенно нормализуется.

Автор:
Теги: паводок  МЧС  ЧС 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru