Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
МЧС Приморья восстанавливает жизнедеятельность в Хасанском районе
За последние сутки было откачены 860 куб. м. воды, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».
В настоящее время работы ведутся в одном из наиболее пострадавших от стихийного бедствия населенном пункте – поселке Барабаш. Здесь работают спасатели аэромобильных группировок из трех субъектов Дальнего Востока –Приморского и Хабаровского краев, а также Еврейской автономной области, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю.
«Сегодня в поселке Барабаш работает мощная аэромобильная группировка спасателей, сформированная из нескольких регионов Дальнего Востока. Основные усилия спасателей сосредоточены на оказании адресной помощи населению, доставке населению воды, продовольствия и необходимых лекарств, а также на проведении аварийно-восстановительных работ. Главным результатом нашей работы является то, что мы помогаем людям», – отметил руководитель аэромобильной группировки ГУ МЧС России по Приморскому краю Александр КОВАЛЕВ.
Спасатели оказывают помощь местным жителям в расчистке придомовых территорий, вывозе мусора, восстановлении заборов. Из подтопленных дождевыми водами домов сотрудники МЧС России выносят мебель, вскрывают полы, помогают подготавливать жилые помещения к просушке тепловыми пушками. По предварительным подсчетам, в зоне подтопления оказалось более 850 частных домов.
Кроме того, спасатели доставляют местному населению предметы первой необходимости, жизненно важные лекарственные препараты, питьевую воду и продукты питания.
За прошедшие сутки силами и средствами МЧС России откачано 860 куб. м. воды из подвалов четырех социально значимых учреждений, очищено 90 придомовых территорий, собрано 180 куб. м. мусора. Владельцам 9-ти подтопленных домов оказана помощь по выносу мебели, в 2-х домах произведено вскрытие полов.
Как отметили в ГУ МЧС России по Приморскому краю, ситуация в населенных пунктах: Барабаш, Занадворовка, Филипповка, Кравцовка и Овчинниково постепенно нормализуется.
Новости тематики
- Сбежавших в Приморье двое заключенных задержали
- В Приморье пытались продать шкуру амурского тигра за 3,6 млн рублей
- В Приморье суд постановил снести базу отдыха, которую построил "Спасскцемент"
- МЧС Приморья восстанавливает жизнедеятельность в Хасанском районе
- Во Владивостоке суд взыскал более 16 млн рублей с организаторов подпольного казино
- Пострадавшие от потопа в Приморье получат компенсации
- Эксперты оценили убыток фермеров от паводка в Приморье
- В Приморье компанию оштрафовали на 1 млн рублей
- Жителям отдаленных поселений в Приморье каждый день отключают электроэнергию
- В Приморье более 500 домов остаются подтопленными
Новости раздела
- Сбежавших в Приморье двое заключенных задержали
- В Приморье пытались продать шкуру амурского тигра за 3,6 млн рублей
- В Приморье суд постановил снести базу отдыха, которую построил "Спасскцемент"
- МЧС Приморья восстанавливает жизнедеятельность в Хасанском районе
- Во Владивостоке суд взыскал более 16 млн рублей с организаторов подпольного казино
- Пострадавшие от потопа в Приморье получат компенсации
- Эксперты оценили убыток фермеров от паводка в Приморье
- В Приморье компанию оштрафовали на 1 млн рублей
- Жителям отдаленных поселений в Приморье каждый день отключают электроэнергию
- В Приморье более 500 домов остаются подтопленными
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Приморский миллиардер передумал самобанкротиться
- Бывший высокопоставленный силовик ищет работу в Приморье
- Многодетные массово отказываются от бесплатной земли
- Владелец приморского казино потирает рулетки
- Пенсионные фонды грабят своих клиентов
- Рубль к концу года резко подешевеет
- Рынок труда растет
- В Приморском крае резидент СПВ начал деревообрабатывающее производство
- Владимир Путин: "Я хочу ее увидеть"
- Приморье пролетает мимо азиатской кассы