МЧС Приморья восстанавливает жизнедеятельность в Хасанском районе

За последние сутки было откачены 860 куб. м. воды, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».

В настоящее время работы ведутся в одном из наиболее пострадавших от стихийного бедствия населенном пункте – поселке Барабаш. Здесь работают спасатели аэромобильных группировок из трех субъектов Дальнего Востока –Приморского и Хабаровского краев, а также Еврейской автономной области, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю.

«Сегодня в поселке Барабаш работает мощная аэромобильная группировка спасателей, сформированная из нескольких регионов Дальнего Востока. Основные усилия спасателей сосредоточены на оказании адресной помощи населению, доставке населению воды, продовольствия и необходимых лекарств, а также на проведении аварийно-восстановительных работ. Главным результатом нашей работы является то, что мы помогаем людям», – отметил руководитель аэромобильной группировки ГУ МЧС России по Приморскому краю Александр КОВАЛЕВ.

Спасатели оказывают помощь местным жителям в расчистке придомовых территорий, вывозе мусора, восстановлении заборов. Из подтопленных дождевыми водами домов сотрудники МЧС России выносят мебель, вскрывают полы, помогают подготавливать жилые помещения к просушке тепловыми пушками. По предварительным подсчетам, в зоне подтопления оказалось более 850 частных домов.

Кроме того, спасатели доставляют местному населению предметы первой необходимости, жизненно важные лекарственные препараты, питьевую воду и продукты питания.

За прошедшие сутки силами и средствами МЧС России откачано 860 куб. м. воды из подвалов четырех социально значимых учреждений, очищено 90 придомовых территорий, собрано 180 куб. м. мусора. Владельцам 9-ти подтопленных домов оказана помощь по выносу мебели, в 2-х домах произведено вскрытие полов.

Как отметили в ГУ МЧС России по Приморскому краю, ситуация в населенных пунктах: Барабаш, Занадворовка, Филипповка, Кравцовка и Овчинниково постепенно нормализуется.