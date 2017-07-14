В Приморье таможенники задержали необычную посылку

Находкинская таможня возбудила уголовное дело по факту контрабанды сильнодействующего вещества.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники таможни в отделении почтовой связи изъяли посылку, в которой находились флаконы с жидким веществом. Посылка прибыла из Республики Беларусь. Результаты проведенной экспертизы показали, что препарат в своем составе содержит сильнодействующее вещество - тестостерон, общим весом около 40 граммов.

Установлен заказчик и получатель посылки - 34-летний житель Большого Камня. Согласно его объяснениям, данный препарат он заказал для личных целей.

Санкция ч.1 ст. 226.1 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Справка. С начала года таможней выявлено 4 факта незаконного перемещения сильнодействующих веществ и наркотических средств через таможенную границу общей массой 113 грамм.

Находкинская таможня напоминает, что перемещать через таможенную границу наркотические средства, сильнодействующие и психотропные вещества без разрешительных документов запрещено. Нарушение закона влечет уголовную ответственность.

Газета "Золотой Рог", Владивосток