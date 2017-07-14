Приморский психиатр рассказал, почему у владельцем оружия иногда "сносит крышу"

В Приморском крае преступлений с применением оружия в этом году не зарегистрировано, но жесткий контроль не помешает

Совсем недавно в России произошло два громких ЧП с применением оружия. С чем связаны подобные массовые трагедии, почему в руках у нездоровых людей оказывается оружие и как избежать трагедии в таких случаях - эти вопросы корреспондент деловой газеты «Золотой Рог» задал главному врачу ГБУЗ «Краевая клиническая психиатрическая больница» Максиму АРТАМОНОВУ.

Что стоит за трагедиями

- Конечно, каждая такая история - большая трагедия, и подобные ситуации происходили всегда и ранее, - сразу заметил Максим Николаевич. - Однако эти происшествия не так активно тиражировались в средствах массовой информации, в интернете и социальных сетях. Расследованием - почему это произошло - будут заниматься соответствующие органы. Психиатры не в состоянии предугадать спонтанное желание человека взять в руки оружие.

Многие болезни проявляются в разные периоды жизни, есть определенная наследственная предрасположенность или определенные предпосылки к тому, что у человека могут возникнуть подобные или другие отклонения.

По его словам, когда люди обращаются к психиатрам за разрешением на получение оружия, доктора действуют в соответствии с нынешним законодательством страны. Освидетельствование кандидата на право владения оружием происходит в строгом соответствии с постановлениями правительства и приказами Министерства здравоохранения, и выявляется наличие противопоказаний.

- Любой россиянин имеет право на владение оружием. Мы можем только, соблюдая законодательство, оградить общество от людей, которым это оружие не положено. Такие болезни могут выявляться и во время разговора с доктором. В частности, лиц, которые не служили в армии, мы более детально смотрим и, как правило, дополнительно проводим комплексное психологическое исследование. Более глубокое исследование может назначаться для кандидатов в случае, если во время первого разговора с доктором у специалиста возникли сомнения, - рассказывает главврач психиатрической больницы.

Осмотр могут проводить только психиатры государственных психиатрических учреждений, справки от частных докторов не учитываются. Также человеку необходимо будет пройти и других врачей: окулиста, нарколога - и сдать анализ на содержание наркотических средств в организме.

Комиссия не панацея

По словам главврача, весь процесс является своеобразным фильтром, через который пройти больному человеку будет достаточно сложно.

При этом заболевание и психическое расстройство может развиться в любой момент, и даже после того, как разрешение уже получено.

- Любая комиссия - это не панацея. Никто не может гарантировать на 100%, что человек не начнет стрелять. У нас есть ряд заболеваний, которые являются противопоказанием для выдачи разрешения на оружие. Но если у человека наблюдается стойкая ремиссия болезни, более 5 лет, то его будут рассматривать на комиссии, и, как правило, мы стараемся индивидуально подойти к выдаче разрешений. А по ряду расстройств мы не даем таким людям разрешения, - добавил главврач.

Как отметил специалист, по нынешнему законодательству человек после получения оружия теряется из поля зрения врача на 5 лет. И если бы государство определило для владельцев оружия ежегодный осмотр психиатра, то таких трагедий стало бы меньше. К примеру, в УМВД сотрудники полиции, имеющие право на ношение оружия, проходят медицинскую комиссию при устройстве на работу, а впоследствии обязаны ежегодно пройти диспансеризацию, которая включает и осмотр психиатра.

В какой именно момент у человека может произойти расстройство, никто не знает. К сожалению, эту проблему не смогут заметить и близкие люди.

- Конечно, лучше всего человека знают именно его близкие, однако, находясь все время рядом, они не всегда могут заметить изменения в его поведении. Иногда изменения в поведении человека лучше отмечают те знакомые, с которыми он видится редко. Однако неспециалисту определить расстройство достаточно сложно. Все люди индивидуальны, на их поведение накладывают отпечаток многие факторы: как проснулся, как на работе, как в семье, - вариантов много, каждый индивидуум реагирует на них по-разному. Сказать, что есть определенные признаки, по которым можно предположить, что человек способен напасть на других, нельзя. По крайней мере, по внешнему виду вряд ли можно предположить, что человек способен на агрессию. Хотя по некоторым поступкам все-таки можно определить особенности поведения человека, - уверен Максим Николаевич.

С другой стороны, жизнь обычных людей стала сложнее, уровень стресса у многих растет ежедневно. Однако, по словам эксперта, нельзя сказать, что все общество стало резко агрессивным.

Лишняя информация

- Растет излишняя информированность, когда постоянно говорят, что кто-то схватил оружие и начал стрелять по людям: у человека в подсознании возникает мысль о возможности такого «легкого пути» решения всех проблем. Особенно это состояние обостряется у человека, когда у него возникают проблемы, в состоянии аффекта или под действием алкоголя, он делает выбор в пользу такого пути решения своих проблем, который он видел по телевизору или в интернете, - считает Максим Николаевич.

По его словам, особенно сильно такие новости воздействуют на детей, уже сейчас на законодательном уровне идет обсуждение вопроса о запрете тиражирования новостей по детскому суициду. Подобные новости вызывают всплеск аналогичных поступков. «И в этом вопросе нельзя опираться только на врачей и специальные службы, которые следят за исполнением закона. Надо смотреть за тем, чтобы людям не внушали идею, что оружие есть способ решения каких-то проблем», - сказал Максим Николаевич.

Добавим, что в среднем в Приморском крае в месяц справку на владение оружием получают порядка 350 человек, большинству из них она требуется для продления уже полученных разрешений. С начала года через психиатров на получение оружие прошло более 2,4 тыс. человек.

В отделе лицензирования Росгвардии сообщили, что с начала 2017 года преступлений, совершенных с использованием гражданского оружия, состоящего на учете в Управлении Росгвардии по Приморскому краю, и повлекших ранения или иные тяжкие последствия, на территории Приморского края не зарегистрировано.

КСТАТИ

Добро пожаловать в «школу оружия»

Чтобы получить лицензию на приобретение оружия, гражданам РФ необходимо пройти соответствующую подготовку и проверку знаний правил безопасного обращения с оружием и показать наличие навыков безопасного обращения с оружием.

При этом граждане РФ, которые уже являются владельцами огнестрельного оружия ограниченного поражения, газовых пистолетов, револьверов, гражданского огнестрельного гладкоствольного, длинноствольного оружия самообороны, обязаны не реже одного раза в пять лет проходить проверку знания правил безопасного обращения с оружием и наличия навыков безопасного обращения с оружием.

В целях предупреждения фактов утрат и хищений гражданского оружия ежеквартально проводятся профилактические мероприятия в отношении законных владельцев гражданского оружия. Так, в первом квартале 2017 года на территории Хасанского муниципального района Приморского края проведена целевая оперативно-профилактическая операция «Арсенал», целью которой являлось выявление правонарушений и преступлений, связанных с оборотом оружия. За период проведения операции в населенных пунктах Славянка, Зарубино, Посьет, Краскино, Гвоздево, Безверхово, Перевозное и Приморский проверено 44 владельца огнестрельного оружия. В ходе проведения проверок выявлено 5 административных правонарушений, составлено 5 административных протоколов, изъято 7 единиц оружия, в том числе 3 единицы нарезного оружия, 2 единицы гладкоствольного оружия и 2 единицы травматического оружия.