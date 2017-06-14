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В Приморье на 13 руководителей муниципальных учреждений возбуждены административные дела

14 Июня 2017, 14:05 | Приморье

Они нарушили трудовые права своих работников, сообщили Деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе Прокуратуры Приморского края.

Уссурийская городская прокуратура в ходе проверки исполнения трудового законодательства выявила нарушения в деятельности муниципальных учреждений культуры и ресурсоснабжающих организаций городского округа. По итогам надзорных мероприятий в деятельности 10 муниципальных учреждений культуры и 3 ресурсоснабжающих организаций установлены нарушения сроков выплаты заработной платы, окончательного расчета с уволенными работниками, выплаты командировочных расходов и др.

«Выявлены факты неознакомления работников с графиками сменности, с приказами о прекращении трудового договора, нарушения прав на дополнительный оплачиваемый отпуск работникам. Также установлены случаи применения работодателями дисциплинарных взысканий, не предусмотренных федеральными законами, уставами и положениями», - сообщили в пресс-службе ведомства.

В связи с выявленными нарушениями законодательства о труде в отношении должностных лиц проверенных учреждений возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 и ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ, нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, которые находятся на рассмотрении в государственной инспекции труда в Приморском крае.

С целью устранения выявленных нарушений закона руководителям 13 муниципальных учреждений городским прокурором внесены представления.

На незаконные локальные правовые акты, регулирующие трудовые отношения, принесено три протеста, которые рассмотрены и удовлетворены, локальные акты приведены в соответствие с действующим законодательством.

Иван КРЫШАН.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: прокуратура 



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