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Круги вокруг солнца

14 Июня 2011, 16:32 | Приморье

27 мая многие жители Дальнегорска обратили внимание на странные круги вокруг Солнца. Они напоминали кольца – разноцветные, как у радуги. Это явление продолжалось с 13.30 до 14.30.

Как рассказал дальнегорский уфолог Валерий ДВУЖИЛЬНЫЙ, перед возникновением радужных колец в небе появилась беловатая туманная дымка, которая после развеялась, и вместе с ней исчезли кольца. Это очень редкая погодная аномалия. Обычно радуга в виде полукольца опирается на землю, а здесь образовались кольца вокруг Солнца. Вряд ли кольца можно считать предвестниками каких-либо катастроф, «конца света» и т. д. Это всего лишь редкое природное явление. Оно было локальным и видимым только в небе Дальнегорска. И за все время, когда Солнце было в кругах, многие отмечали сильную головную боль, общее недомогание. После исчезновения колец все неприятные симптомы исчезли.

Автор: Татьяна Курочкина
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