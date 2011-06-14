Мертвого кита нашли на берегу

Необычный «дар» выбросило море на один из пляжей Находкинского округа.

Сотрудники одной из баз отдыха поселка Анна 1 июня обнаружили на берегу мертвого кита. Кит, относящийся к семейству малых полосатиков Минке, примерно 5 метров в длину. Возможной причиной смерти кита специалисты назвали старость. Через неделю обнаружили еще одну тушу мертвого кита на о. Лисий. Причины исследуются. В последний раз в Приморском крае кит Минке был найден погибшим на берегу острова Русский в декабре 2008 года. Тогда его нашел один из рыбаков. Киты Минке - одни из самых мелких животных семейства полосатиковых и достигают в длину всего до 10 метров.