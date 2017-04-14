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Погода в Приморье ухудшится в начале следующей недели

14 Апреля 2017, 18:53 | Приморье

На выходные обещают хорошую погоду, сообщает Деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на сайт «Примпогода.ру».

После теплых выходных в начале следующей рабочей недели в Приморье ожидается значительное ухудшение погоды. В понедельник, 17 апреля, углубляющийся южный циклон сместится с Желтого моря на Японское море и пройдет вблизи побережья Приморья на северо-восток к острову Хоккайдо.

На юге края начнутся дожди, к вечеру их интенсивность увеличится. В ночь на вторник осадки распространятся на большую часть края, дождь в горных районах перейдет в снег. Наиболее интенсивные осадки ожидаются в южной половине края. Осадки создадут сложную обстановку на дорогах края. На горных перевалах возможны гололедные явления. На побережье Приморья усилится ветер до 20–27 м/сек.

Днем во вторник, 18 апреля, Приморский край окажется в тыловой части циклонического вихря. Осадки и ветер начнут ослабевать, а к середине недели сохранятся лишь в отдельных районах. Температурный фон во время ухудшения погоды ожидается неоднородным. Температура воздуха в ночь на понедельник при облачности будет держаться выше нуля, +1…+6 °С, при прояснениях опустится до 0…−9 °С.

Днем в понедельник максимальная температура воздуха составит +11…+18 °С, на побережье +3…+10 °С. В дальнейшем температурный фон понизится на 2–5 градусов. Во Владивостоке дождь начнется в понедельник, 17 апреля, ночью на вторник его интенсивность увеличится, а днем дождь прекратится.

Северный ветер будет усиливаться до 18–25 м/сек. Температура воздуха ночью в начале недели составит +4…+7 °С, в дальнейшем похолодает, +1…+3 °С. Максимальная температура в понедельник днем +6…+8 °С, к середине недели повысится до +10…+12 °С.

Иван КРЫШАН.

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Теги: погода  воздух  выходные 



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