Руководителя приморской компании оштрафовали на 220 тыс. рублей

Компании, занимающиеся внешнеэкономической деятельностью, должны возвращать деньги на свой счет, даже если иностранный контрагент получил деньги и не выполнил условия контракта, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».

Находкинским городским судом Приморского края постановлен обвинительный приговор генеральному директору местной компании. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 193 УК РФ, уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств.

Как сообщает пресс-служба ДВТП, установлено, что организация во исполнение внешнеэкономического контракта перевела свыше 9 млн. рублей на счет контрагента. Однако иностранная компания товар не ввезла, а руководитель вопреки требованиям Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле» не обеспечил возврат выведенных из России денежных средств.

С учетом позиции государственного обвинителя Находкинской транспортной прокуратуры суд назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 220 тыс. рублей.

Иван КРЫШАН.