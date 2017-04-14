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Руководителя приморской компании оштрафовали на 220 тыс. рублей
Компании, занимающиеся внешнеэкономической деятельностью, должны возвращать деньги на свой счет, даже если иностранный контрагент получил деньги и не выполнил условия контракта, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».
Находкинским городским судом Приморского края постановлен обвинительный приговор генеральному директору местной компании. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 193 УК РФ, уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств.
Как сообщает пресс-служба ДВТП, установлено, что организация во исполнение внешнеэкономического контракта перевела свыше 9 млн. рублей на счет контрагента. Однако иностранная компания товар не ввезла, а руководитель вопреки требованиям Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле» не обеспечил возврат выведенных из России денежных средств.
С учетом позиции государственного обвинителя Находкинской транспортной прокуратуры суд назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 220 тыс. рублей.
Иван КРЫШАН.
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