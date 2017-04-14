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На главу Надеждинского сельского поселения возбудили уголовное дело
Действия поселкового руководителя принесли ущерб на сумму в 4,17 млн рублей, сообщили Деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе СКР по Приморскому краю.
В 2013 году администрация Надеждинского района в лице главы заключила муниципальный контракт с коммерческим предприятием на приобретение помещений в муниципальную собственность на условиях участия в долевом строительстве. Новый дом должен быть возведен на земельном участке, на котором уже находился фундамент незавершенного строительства.
В связи с нахождением указанного объекта, подозреваемый принял решение о демонтаже недостроенного объекта, при этом нарушил порядок списания муниципального имущества. Не создал специальную комиссию, не приватизировал объект. В своем распоряжении глава обязал застройщика произвести демонтаж существующего объекта за счет собственных средств, произвести оценку железобетонных конструкций и возместить в казну стоимость строительных материалов. Застройщик же, в свою очередь, не произвел демонтаж, а реконструировал объект и возвел жилой дом, возместив стоимость в размере больше 563 тыс. рублей, тогда как фактически рыночная стоимость недостроенного объекта составила больше 4,7 млн рублей. То есть, из-за действий подозреваемого, явно выходящих за пределы его полномочий, бюджету Надеждинского сельского поселения причинен ущерб не менее 4,17 млн рублей.
Следователями СКР по Приморскому краю возбуждено уголовное дело в отношении главы Надеждинского сельского поселения. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ, превышение должностных полномочий.
Иван КРЫШАН.
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