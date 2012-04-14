В Приморье бывший милиционер осужден на 7 лет за убийство задержанного

ПРИМОРЬЕ, 14 апреля, ZRPRESS. В Приморском крае состоялся суд над бывшим милиционером, убившим задержанного.

Трагедия произошла в августе 2009 года. Сотрудник ОВД по Дальнегорскому городскому округу Олег Мошкин остановил на улице нетрезвого гражданина и потребовал его проследовать в отделение милиции. Однако потерпевший отказался, мотивируя отсутствием в его действиях состава административного правонарушения. После этого милиционер нанес гражданину несколько ударов, от которых он спустя некоторое время скончался.

Суд признал Мошкина виновным и назначил ему наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, передает пресс-служба СУ СК по Приморскому краю.

«Золотой Рог».