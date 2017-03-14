Лесная охрана Приморья встретила первые пожары

В самом начале марта в 13 километрах от села Малая Кема в труднодоступной местности в Тернейском районе Приморья начался первый в этом году в России лесной пожар. К моменту, когда он был обнаружен, огонь прошел по лесу уже 26 га. Вслед за этим пожар был зафиксирован в Дальнегорском городском округе. Всего с начала года в крае было обнаружено четыре лесных пожара на площади 97 га. Все они были потушены. По информации департамента лесного хозяйства края, в борьбе с ними принимали участие более 20 человек и семь единиц техники.

Защита края от лесных пожаров и палов является важной частью Государственной программы Приморского края «Охрана окружающей среды Приморского края» на 2013-2020 годы.

Космический мониторинг лесов края 7 марта показал, что существует угроза возникновения новых пожаров на территории свыше 2 600 га. В девяти муниципалитетах края были отмечены 23 термические аномалии, которые требовали особого внимания. Данные мониторинга были переданы службам, ответственным за борьбу с огнем, и главам районных администраций для повышения контроля и своевременного принятия мер с их стороны.

О том, что в этом году можно ожидать ранние весенние пожары, заранее предупреждало Главное управление МЧС по Приморскому краю. По его данным, на многих лесных территориях зимой образовался небольшой снежный покров, который местами значительно сошел, обнажив быстро высыхающую траву.

В связи с повышенной пожарной ситуацией в крае на территориях лесного фонда был срочно введен противопожарный режим. В связи с этим начал действовать запрет на выжигание сухой травы, мусора и пр. Владельцам пожароопасных участков предложено очистить их от горючих материалов. Если же требования по противопожарной безопасности ими не будут выполнены, то им грозят штрафы в зависимости от серьезности нарушения и меры ответственности: для физических лиц – 1-5 тыс. рублей, должностных – 5-10 тысяч и юридических – 200-300 тысяч рублей.

Надо отметить, что с 1 марта этого года вступило в силу Постановление Правительства РФ от 18 августа 2016 года № 807, на основании которого были внесены серьезные изменения в действующие положения постановлений «О противопожарном режиме» и «Об утверждении правил пожарной безопасности в лесах». В них повышена роль населения в борьбе с лесными пожарами. Теперь жители жилых дачных участков, прилегающих к границам лесов, сами должны предпринимать серьезные меры, чтобы обезопасить и себя, и лес от лесных пожаров. Они должны создавать препятствия между лесом и жилыми массивами, чтобы огонь в случае пожара не мог причинить значительного ущерба жилью, да и от жилья, наоборот, не мог распространяться на лес.

Обеспокоенность готовностью Приморья противостоять в этом году лесным пожарам, слабым их мониторингом, неэффективностью подготовки к их тушению выразил глава Минприроды России Сергей ДОНСКОЙ. Он потребовал от губернатора края Владимира МИКЛУШЕВСКОГО взять под личный контроль подготовку к пожароопасному сезону и в срочном порядке обеспечить должный уровень готовности сил и средств пожаротушения для своевременного выявления и тушения пожаров на землях всех категорий.

Эта обеспокоенность имеет прошлогодние корни, когда на Дальнем Востоке за год сгорело более 1 миллиона гектаров лесов (85% от общей цифры по России) – в 4 раза больше, чем в 2015 году. По данным Россельхоза, в этом году ситуация может оказаться не менее серьезной. В связи с этим недавно было принято решение о создании единого пожарного центра по Дальнему Востоку и Сибири. Руководить борьбой с огнем он будет из штаб-квартиры в Красноярске.

Помимо обычных мер по тушению пожаров в этом году их будут тушить взрывами и искусственным дождём. С самолётов АН-26 и ТВС-2МС будут распыляться на облака вещества, вызывающие осадки. Для тушения очагов огня взрывной волной закупается оборудование и обучаются специалисты. То есть в борьбе с огнем в этом году регион может рассчитывать и на серьезную помощь извне.

В тоже время край на начало сезона лесных пожаров тоже имеет серьезные силы. В этом году, по данным администрации Приморья, в этой борьбе могут быть задействованы свыше двух тысяч специалистов и около тысячи единиц техники, включая самолеты и вертолеты. Для проезда пожарных машин к местам возможных очагов огня решено проложить более 50 километров специальных дорог, еще 290 таких действующих дорог намечено реконструировать и создать 3 500 километров минерализованных полос, препятствующих распространению огня.

КСТАТИ

Пожары лучше не замалчивать

Вице-губернатор Приморского края Евгений ВИШНЯКОВ потребовал от глав муниципалитетов не замалчивать ситуацию с пожарами, как это получилось по Тернейскому району, а срочно информировать оперативные службы, чтобы ими быстро принимались необходимые меры.

На глав муниципалитетов возложена повышенная ответственность за противопожарный контроль, поручено провести противопожарные мероприятия на их территориях, а также определить места забора воды для спецтехники и обеспечить к ним удобные подъезды.

Виктор КУДИНОВ.