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Назван виновник обрушения моста в Новолитовске
Для этого были проведены сразу две независимые экспертизы. Эксперты подтвердили версию о том, что мост в Новолитовске обрушился по вине водителя большегруза, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Причины обрушения пролетных строений моста в Новолитовске озвучены независимыми экспертами проектно-изыскательской организации «Азимут» и ОАО «Институт Гипростроймост».
В департаменте транспорта и дорожного хозяйства Приморского края сообщили, что специалисты провели все необходимые исследования и статические испытания оставшихся пролетных строений.
«Независимые эксперты подтвердили нашу версию причины произошедшего – виноват водитель большегруза, который не получил разрешение на движение и превысил допустимую нагрузку на мост в полтора раза. Они заключили, что основной причиной обрушения моста через реку Литовка стала сверхнормативная нагрузка на конструкцию в сочетании с динамическим воздействием. Это мог быть прыжок на неровности, резкое торможение или ускорение», – сообщил директор департамента Александр Швора.
По мнению экспертов компании «Азимут», несмотря на долгий срок эксплуатации мостового сооружения, без сверхнормативной нагрузки конструкция не обрушилась бы. Эти данные подтвердила и вторая независимая экспертиза, выполненная ОАО «Институт Гипростроймост» на основе характера разрыва стержней и железобетона моста.
Напомним, обрушение двух пролетов моста в районе села Новолитовск произошло 23 февраля 2016 года.
10 марта на месте происшествия побывал с инспекцией Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский. Принято решение, что мост через реку Литовка будет построен новый. Это процесс займет примерно два-три года – специалисты начнут проектирование строительства в этом году.
А пока предпринимаются все необходимые меры, чтобы обеспечить безопасное движение в Новолитовске пешеходов и транспорта. Уже сейчас действует временная объездная дорога, которую глава края поручил отсыпать до приведения в надлежащее состояние.
Также рядом с мостом через реку Литовка на данный момент организовано и движение пешеходов. На месте дежурят спасатели. Уже с 15 числа здесь смогут начать движение легковой транспорт и автобусы. Большегрузы продолжат ездить через Новую Москву. Губернатор подчеркнул, что все эти меры носят исключительно временный характер.
«Мост будем строить капитальный, новый. Работы нужно начать максимально оперативно. А пока должен быть обеспечен полный пропуск воды на месте построенных конструкций, чтобы в период паводков населенный пункт не подвергся угрозе затопления», – заявил Владимир Миклушевский.
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