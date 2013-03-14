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В Приморском крае раскрыта топливная афера на 3,6 млн рублей

14 Марта 2013, 17:13 | Приморье

В Приморском крае сотрудниками Находкинской таможни в отношении организованной  группы лиц возбуждено уголовное дело, предусмотренное  ч.3 ст.226.1 УК РФ  -  «Контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов».

В  конце 2012 года при убытии в Охотоморскую экспедицию капитан танкера (порт приписки - Советская Гавань) в таможенной декларации указал груз - «топливо судовое маловязкое» в количестве 1680 тонн. Иного груза в документах не значилось. Вывозимые за пределы территории РФ нефтепродукты были освобождены от  уплаты таможенных пошлин, так как предназначались для обеспечения деятельности российских судов, осуществляющих рыболовство.

Указанные нефтепродукты были выгружены танкером на 10 рыболовных судов. С другими судами, по информации капитана, танкер не контактировал.

Однако сотрудниками Находкинской таможни установлено и документально подтверждено обратное. За пределами таможенной территории Таможенного союза  с борта танкера помимо указанных в таможенной декларации нефтепродуктов выгружено еще 120 тонн незадекларированного топлива на рыболовный траулер (порт приписки - Южно-Сахалинск). Незаконная продажа дизельного топлива принесла судовладельцу траулера 3,6  млн рублей.

Вывоз и продажа 120 тонн нефтепродуктов были осуществлены преступной группой лиц в составе организатора - представителя фирмы-поставщика топлива и его пособников  - капитана танкера  и представителя компании-владельца траулера. Участники данной группы осознавали противоправный характер своих действий, однако с  целью финансового обогащения объединились для совершения незаконного сбыта топлива. 

Сокрытие от таможенных органов вывозимого топлива при таможенном декларировании и его незаконная продажа за пределами Российской Федерации расцениваются законом как контрабанда. В отношении преступной группы возбуждено уголовное дело по  ч.3 ст.226.1 УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает  наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет, сообщила ZRPRESS.Ru Наталья Сабадаш, главный государственный таможенный инспектор по связям с общественностью Находкинской таможни.

ZRPRESS.Ru

Автор: Отделение по связям с общественностью ДВТУ
Теги: морские порты  таможня  контрабанда  правонарушения  законодательство  ДВТУ  топливо 



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Комментарии

  • Псевдоним22:30, 16.03.2013#

    Южно-Сахалинск - это не Россия?

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