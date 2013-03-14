Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
В Приморском крае раскрыта топливная афера на 3,6 млн рублей
В Приморском крае сотрудниками Находкинской таможни в отношении организованной группы лиц возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч.3 ст.226.1 УК РФ - «Контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов».
В конце 2012 года при убытии в Охотоморскую экспедицию капитан танкера (порт приписки - Советская Гавань) в таможенной декларации указал груз - «топливо судовое маловязкое» в количестве 1680 тонн. Иного груза в документах не значилось. Вывозимые за пределы территории РФ нефтепродукты были освобождены от уплаты таможенных пошлин, так как предназначались для обеспечения деятельности российских судов, осуществляющих рыболовство.
Указанные нефтепродукты были выгружены танкером на 10 рыболовных судов. С другими судами, по информации капитана, танкер не контактировал.
Однако сотрудниками Находкинской таможни установлено и документально подтверждено обратное. За пределами таможенной территории Таможенного союза с борта танкера помимо указанных в таможенной декларации нефтепродуктов выгружено еще 120 тонн незадекларированного топлива на рыболовный траулер (порт приписки - Южно-Сахалинск). Незаконная продажа дизельного топлива принесла судовладельцу траулера 3,6 млн рублей.
Вывоз и продажа 120 тонн нефтепродуктов были осуществлены преступной группой лиц в составе организатора - представителя фирмы-поставщика топлива и его пособников - капитана танкера и представителя компании-владельца траулера. Участники данной группы осознавали противоправный характер своих действий, однако с целью финансового обогащения объединились для совершения незаконного сбыта топлива.
Сокрытие от таможенных органов вывозимого топлива при таможенном декларировании и его незаконная продажа за пределами Российской Федерации расцениваются законом как контрабанда. В отношении преступной группы возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.226.1 УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет, сообщила ZRPRESS.Ru Наталья Сабадаш, главный государственный таможенный инспектор по связям с общественностью Находкинской таможни.
Новости тематики
- Житель Владивостока за вознаграждение незаконно перевел за рубеж 30 миллионов рублей
- В Приморском крае закрыли детский сад
- "Приморские партизаны" прикинулись идейными
- В Приморье воры перепутали взрывчатку с колбасой
- Шесть человек стали жертвами пожара в Уссурийске
- В Приморье ищут пропавшее судно
- В Приморье предприниматель не уплатил налогов на сотню миллионов рублей
- В Приморье строителям задолжали более полумиллиона рублей
- Жительница Приморья на приеме у приставов начала с алкоголя
- В Приморье сотрудница банка похитила крупную сумму у клиентов-пенсионеров
Новости раздела
- Первого резидента приморского ТОРа выставили оттуда по решению суда
- Приморцев зовут на пикеты против повышения пенсионного возраста
- Житель Владивостока за вознаграждение незаконно перевел за рубеж 30 миллионов рублей
- В Приморском крае закрыли детский сад
- Птицефабрика в Приморье уничтожит все поголовье кур из-за эпидемии вируса
- "Приморские партизаны" прикинулись идейными
- Генпрокуратура: ТОРы в Приморье развиваются только на словах
- В Приморье воры перепутали взрывчатку с колбасой
- Шесть человек стали жертвами пожара в Уссурийске
- Московский суд изучит телефонные разговоры Игоря Пушкарева
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Московские врачи оказались неспособны помочь брату экс-мэра Владивостока
- В оплате услуг ЖКХ готовят революцию
- Приморские депутаты поддержали резкое повышение пенсионного возраста
- В России запретят эксплуатацию старых автомобилей
- Суд разъяснил, как решать споры, если вашу квартиру залили
- Во Владивостоке будут выпускать аккумуляторные батареи для электрокаров
- Китайцы затеяли в Приморье мегапроект
- Рубль упадет и очень сильно
- Остров Русский может попасть под международные санкции
- Первого резидента приморского ТОРа выставили оттуда по решению суда
Южно-Сахалинск - это не Россия?