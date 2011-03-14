Пункты пропуска Полтавка, Турий Рог и Марково не соответствуют необходимым требованиям

Состояние пунктов пропуска Полтавка, Турий Рог и Марково не соответствует требованиям к обустройству техническому оснащению зданий и сооружений, необходимых для эффективной работы контрольных органов. Такой вывод сделан в ходе мониторинга, организованного ДВТУ Росграницы.

В ходе мониторинга рабочими группами изучено существующее состояние обустройства пунктов пропуска, их технической оснащенности и прилегающей транспортной инфраструктуры. На основе статистических данных проведен анализ динамики грузо- и пассажиропотоков в пунктах пропуска. По итогам работы проведено рабочее совещание, на котором прошло обсуждение перспектив развития обследуемых пунктов пропуска.

Мониторинг в автомобильных пунктах пропуска Полтавка, Турий Рог и Марково проведен в целях подготовки предложений о перспективах развития и дальнейшем их функционировании (либо закрытии) во исполнение решения заседания Государственной пограничной комиссии от 3 декабря 2010 года.

Мониторинг в автомобильных пунктах пропуска Полтавка, Турий Рог и Марково был проведен Дальневосточным территориальным управлением Росграницы совместно с представителями государственных контрольных органов, осуществляющих свои функциональные полномочия в пунктах пропуска, а также при участии представителей Администрации Приморского края и местных администраций проведен мониторинг, сообщает пресс-служба Росграницы.